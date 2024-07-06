「教師國數館」辦嘉年華 張廖萬堅：助教師帶新靈感回學校

「教師國數館」今舉辦嘉年華，教育部政次張廖萬堅（前排左二）表示，協教師帶新靈感回學校。（教師國數館提供）

2024/07/06 12:59

〔記者林曉雲／台北報導〕由數學老師及國文老師發起「教師國數館」，今天舉辦嘉年華，北中南東各地教師及公私立大學數學系教授齊聚一堂。教育部政次張廖萬堅表示，教育在成就每個孩子，老師是關鍵，老師教學不會只有一本筆記本，準備的愈豐富，學生受惠更多，自主共備社群對教師增能相當重要，協助每位老師帶著新靈感回到學校，使教學更具亮點，提升課堂吸引力及精準教學力。

「教師國數館」自主共備社群成立於2016年，由數學老師莊惟棟及國文老師張文銘共同發起，張廖萬堅表示，該社群不僅提供數學與國文的課程成長，每年無論在線上或實體課程，也提供全國教師在此社群中，跨領域分享教學心得、課程設計與創新教學，打造老師們自發主動、互助共好的教育平台。

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今年是第4屆「國數嘉年華」教師專業自主社群多元工作坊，由愛的書庫─台灣閱讀文化基金會執行長何鴻鈞，介紹全台300多座愛的書庫使用，結合數位與閱讀的開展，讓與會教師們也成為傳承閱讀力的薪火。

此外，成功大學教授舒宇宸、中興大學教授陳宏賓、輔仁大學兼任教授林開富，帶領教師進行數學遊戲對戰，利用經濟學理論玩讀心術、數學錯牌問題、集合理論設計數學競賽；如同賭博默示錄、魷魚遊戲、詐欺遊戲實境解謎及對戰，讓數學教學設計變得有趣，從中獲得反詐騙的數理邏輯，在競爭中發現善良的力量與知識的魅力。

張文銘也與導演魏德聖進行文學與電影的對話，在科技主軸當道的社會，透過導演的對話，引出關於電影理念、文化與商業的深度人文思維。

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