月琴伴踢踏舞 7/7在台南文創園區開演

踢踏舞腳步律動，散發迷人魅力。（雷克斯踢踏舞團提供）

2024/07/05 20:20

〔記者洪瑞琴／台南報導〕雷克斯踢踏舞團獲得國家文化藝術基金會支持，展開《以節奏為名》推廣巡迴活動，將於7月7日在台南文創園區茉莉工坊，結合不同樂器聲響，讓大家體驗踢踏舞不僅是腳步律動，更有充滿千變萬化的魅力。

這次台南場免費展演，由彭丞佑、王天佑、王力「3大舞王」合作擔綱，踢踏舞者將在地板上以精準的腳步和節奏，發出輕重緩急的聲響，這些聲響將與月琴、電子音樂交織在一起，創造出多種獨特的節奏型態。

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雷克斯踢踏舞團團長彭丞佑表示，除了表演活動也有講座，深入淺出介紹踢踏舞基本步數，參加民眾不用穿踢踏舞鞋，即使坐著也能跳，可以帶著長輩來同樂，老少咸宜。不論是聲響或影像，踢踏舞可以做多元化的結合，希望透過推廣活動的現場講解，讓參加者邊聽邊學，引導大家領略踢踏舞之美。

畢業於文化大學國劇系的彭丞佑，2001年開始鑽研美式踢踏舞，投入推廣踢踏舞風潮。曾編導創作《踢踏密碼》、《異響+》、《「非」愛爾蘭踢踏舞》等作品，並著有《華麗的節奏─舞工廠紐約踢踏地圖》與《生活手創─旅行到紐約踢踏一下》等出版品， 2017年參與台北世大運開幕表演踢踏舞編舞、廸廸舞蹈劇場「阿婆的泥土記憶」影像設計與舞者。

《以節奏為名》展演活動時間，7月7日台南文創園區茉莉工坊，上午11時、下午2時30分各開演1場，下午3時30分有節奏踢踏體驗。

雷克斯踢踏舞團《以節奏為名》，將於7月7日在台南文創園區展演。（雷克斯踢踏舞團提供）

雷克斯踢踏舞團《以節奏為名》，結合不同樂器聲帶來踢踏舞之美。（雷克斯踢踏舞團提供）

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