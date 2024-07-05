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嘉義市第2次校長遴選 世賢、僑平、蘭潭3國小順利連任

嘉義市國中小校長第二次遴選結果出爐，世賢國小校長翁崇文（左至右）、僑平國小校長何憲昌、蘭潭國小校長邱榮輝3人順利連任。（嘉義市政府提供）

嘉義市國中小校長第二次遴選結果出爐，世賢國小校長翁崇文（左至右）、僑平國小校長何憲昌、蘭潭國小校長邱榮輝3人順利連任。（嘉義市政府提供）

2024/07/05 19:25

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市政府今天辦理113學年度國中小學第2次校長遴選會議，經近3小時遴選，世賢國小校長翁崇文、僑平國小校長何憲昌、蘭潭國小校長邱榮輝順利連任，8月1日起生效。

嘉義市長黃敏惠說，6月完成國中小及幼兒園教師甄選，58名新任教師加入嘉義市教育團隊。校長是學校的掌舵者，校長的治校理念會大大影響學校發展，希望每位校長都能帶領同仁不斷學習，展現每間學校特色，3位校長都是第1任任期屆滿，申請連任，期許在第2任任期發揮所長，帶學校永續發展。

翁崇文說，希望推動家長參與、教師展能、學生學習，打造教師用心、學生開心、家長安心的全是贏家學校。

何憲昌表示，新任其要帶孩子擁有國際視野、閱讀思辨、實踐力行、藝術涵養、科技智造5項能力素養的GREAT好兒童；僑平國小是科技領域中心學校，期望在AI領域帶領學生開創嶄新未來，迎接新時代的全球挑戰。

邱榮輝表示，新任期課程願景是擁蘭潭、愛科技、懷人文、展六藝，要透過「閱讀」、「環境」、「國際」、「科技」、「創造力」、與「美感」六大面向，培養具跨領域素養的新世代人才以及多元能力的領導者，成就每個蘭潭學子，創造孩子無限可能的未來，讓蘭潭成為有情有愛的校園。

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