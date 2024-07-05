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迎韓星機車族塞爆停車場 小港機場加派人手協助離場

民眾排隊準備離開機車停車場。（記者李惠洲攝）

民眾排隊準備離開機車停車場。（記者李惠洲攝）

2024/07/05 17:26

〔記者洪臣宏／高雄報導〕2024「高雄啤酒音樂節」今（5日）登場，從3日起每天有大咖韓星從高雄小港機場入境，粉絲前來接機，昨深夜從機車停車場離場時大排長龍，還被收「跨日」費引發爭議，高雄機場今委請廠商加派人力協助操作繳費，加速通行，並鼓勵多利用捷運前往機場。

EXO燦烈、SHINee泰民昨搭乘BR171班機來台，預定夜間10時40分抵達小港機場，因故延至11時許才入境，但不減現場上千名接機粉絲熱情。

許多民眾擔心接機時間太晚，離場時捷運已停駛，因而自行騎機車到機場機車停車場，致離場時大排長龍，有些人排了半小時才能離開，抱怨機場動線設計不便。

引起爭議的是，有些人排隊超過今天凌晨0時，部分人維持20元收費，其餘因「跨日」被收40元費用，批收費不公平。

高雄國際航空站說明，機場停車場以車牌辨識通過，繳費機功能正常，針對昨晚因韓星到站民眾騎機車離場，不熟悉繳費方式導致延誤通行情形，已請停車場委外經營廠商掌握韓星班機到離站時間，增派人力協助操作繳費，加速通行，機場有高雄捷運到達，交通便利，鼓勵民眾可以搭乘捷運到達機場，高雄國際航空站表示，歡迎韓星蒞臨高雄。

韓星EXO Xiumin、Chen及MAMAMOO輝人下午抵達小港機場，6、700名歌迷熱情相迎，停車場廠商派人協助，沒有發生昨夜離場的狀況。

小港機場今天沒再發生機車大排長龍狀況。（記者李惠洲攝）

小港機場今天沒再發生機車大排長龍狀況。（記者李惠洲攝）

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