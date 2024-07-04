首屆聯發科技產學合作卓越貢獻獎 台師大教授張鈞法獲獎

台師大資訊工程系教授張鈞法（左）榮獲首屆「聯發科技前瞻研究中心產學合作卓越貢獻獎」，由聯發科資深副總經理陸國宏（右）頒獎。（台師大提供）

2024/07/04 15:56

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣師範大學資工系教授張鈞法與聯發科技合作，成功推動了手機晶片運用「光線追蹤與路徑追蹤」的關鍵技術，生成逼真3D電腦繪圖，獲頒第一屆聯發科技前瞻研究中心產學合作卓越貢獻獎。

聯發科技期與學術界合作，投入產學合作已逾20年，為表彰學術界的優秀研究成果，以及對產業界帶來顯著影響和貢獻，聯發科技前瞻研發中心今年首次頒發「產學合作傑出研究獎」與「產學合作卓越貢獻獎」，數十位頂尖大學教師參與遴選，競爭激烈。

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張鈞法帶領研究團隊，過去四年與聯發科技密切合作，致力於行動平台上的光線追蹤和路徑追蹤技術研究，研究成果多次在國際會議和期刊中發表，也成功應用於聯發科技的「Vulkan RayQuery SDK」，透過CPU或GPU進行加速，顯著擴展光線追蹤的應用，該研發技術提升聯發科技天璣9200和天璣9300旗艦行動晶片在「Basemark In Vitro」行動光線追蹤評比標準中的表現，成功達到全球最佳水準。

張鈞法表示，就像電影「魔球（Moneyball）」所描繪的，即使面臨艱難的挑戰，只要堅持信念，最終必定能看到成果。團隊將持續努力，在光線追蹤和路徑追蹤技術建立更深厚的底蘊。

聯發科技計算與人工智能技術群資深本部總經理黃世安表示，聯發科技投入前瞻技術已逾20年，感謝教授張鈞法及其研究團隊的卓越貢獻，在聯發科技旗艦平台上展現領先業界的遊戲體驗，得到客戶及消費者的肯定，為未來光線追蹤繪圖技術發展打下堅實基礎。

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