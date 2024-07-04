熱氣球加持 台東暑期訂房率仍不到6成

台東受花蓮地震影響，暑期訂房率仍未恢復往年水準，雖有熱氣球嘉年華加持，但訂房率仍不到6成。（記者黃明堂翻攝）

2024/07/04 15:39

〔記者黃明堂／台東報導〕4月3日花蓮地震後，全國遊客對於到花東旅遊產生疑慮，對觀光產業造成影響，雖有熱氣球加持，但暑期訂房率仍不到6成。為了因應這一挑戰，縣府今天召開觀光產業振興高峰論壇，與業者共同整合活動及促銷，並向中央爭取3500萬振興計畫經費，盼提升今年度的旅遊熱潮及觀光產值。

縣府與邀請旅館公會、民宿協會、中小企業協會、總工會及相關產業界別人士，共同討論及提出在地震後如何有效恢復觀光資源、推動市場行銷、提升觀光產值等議題。

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暑假是旅遊旺季，過去7月台東住房率幾乎一房難求，但自0403花蓮地震後，台東觀光業持續低迷，今年暑期訂房率平均只有4到6成左右。知本溫泉觀光發展協會理事長黃慶安說，這幾天花蓮鐵公路持續有受阻中斷，自然對民眾出遊心理影響。台東縣觀光協會理事長李數奼則希望政府推出更多的方案來刺激來台東旅遊意願。

交觀處長卜敏正說明，依據今年度每個月的遊客人次統計，4、5月遊客數量相較3月遊客人次減少，顯示地震後不少遊客受預期心理影響導致觀光消費人口減少，期許透過這次觀光振興計畫，吸引更多遊客來台東觀光。

會中縣府表示，除了辦理熱氣球嘉年華、最美星空音樂會、藍海生活節等活動，也持續推動國外包機遊台東及橘世代獎勵旅遊等方案，對觀光產業的復甦與發展提出具體行動計畫，包括如何有效整合震後觀光資源、及向中央爭取3500萬元振興觀光計畫。

縣府表示將加強台東觀光推廣與宣傳，拓展國內外旅遊市場資訊的知名度，其次整合交通、住宿和休閒設施，吸引更多訪客前來探索，並且透過舉辦特色品牌的大型活動如音樂節、藝術表演或文化節慶，延長遊客停留時間，帶動台東旅遊產業加速回溫。

縣府交觀處也進一步說明，將媒合旅行社推出台東旅遊優惠方案，以及赴南部工業區、科學園區和各大型醫院辦理福委會旅遊宣導，也辦理大型演唱會創造遊觀光吸引力，期望能夠通過各種補助與行銷成果，為觀光產業注入新的活力和動力。

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