新北都更說明會前進紅、黃單社區 納580專案加速重建

花蓮地震發生以來，新北市住都中心已針對列管的紅單、黃單社區安排16場都更重建說明會。（圖由住都中心提供）

2024/07/04 15:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕0403花蓮大地震在全台釀成災情，新北市許多老屋也受到影響，考量民眾居住安全，新北市住宅及都市更新中心與市府都市更新處主動針對紅單、黃單震損建築物辦理都更重建說明會，並擴大580專案計畫申請對象，納入紅、黃單震損建物，協助社區盡早啟動都更重建作業。

據統計，地震發生至今，目前新北市列管的紅單建物11處、黃單建物20處，截至6月底，住都中心已針對紅單、黃單社區安排16場說明會，分布在土城、板橋、中和、新店、三重、五股、新莊、泰山、蘆洲、八里、汐止等11個行政區，後續將依社區意願整合情形提供協助。

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新北住都中心執行長錢奕綱指出，各場說明會中，住都中心向民眾說明多元都更方案及相關法令，包括一般都市更新、危老重建、簡易都更、防災都更與整建維護等，民眾可視建築物結構鑑定結果、個案基地條件與所有權人整合情形，選擇適合的重建或整建維護方案。

此外，民眾關心市府提供的災損補助及補強等資訊，也關注「新北市危險建築物580專案計畫」申請方案，例如「紅、黃單建物是否適用」、「補強後可否申請」、「單棟建物範圍如何確認」等問題。

住都中心表示，市府因應震損住戶需求，已擴大580專案計畫申請對象，納入紅、黃單震損建物，只要社區整合重建意願超過50%，由住都中心協助初步規劃及財務試算，若後續住戶重建意願超過80%，即啟動公辦招商遴選實施者，並主動迅行劃定為更新地區，協助社區盡早啟動都更重建作業。

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