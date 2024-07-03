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進口蛋爭議 陳駿季：未符合採購法將追繳政府補助金額

對於進口蛋爭議，農業部長陳駿季今天到西螺視察受訪說，未符合採購法將追繳政府補助金額。（記者黃淑莉攝）

對於進口蛋爭議，農業部長陳駿季今天到西螺視察受訪說，未符合採購法將追繳政府補助金額。（記者黃淑莉攝）

2024/07/03 16:20

〔記者黃淑莉／雲林報導〕對於進口雞蛋爭議，行政院長卓榮泰昨（2）日在立法院指出，這事件給政府極大啟示，將引以為戒。對此，農業部長陳駿季今天下午到西螺果菜市場視察回應媒體詢問，當時是為穩定國內雞蛋所做緊急處理，行政過程的確有一些瑕疵，但如果向政府申請補助就要依照採購法，若發現沒有符合將會追繳補助金額，補助金不能高於50％。

陳駿季指出，不管是2022、2023年，都是為了穩定國內雞蛋需求做一些緊急的處理，在後續有查到有一些該用政府採購法的沒有用，私法人可以不理政府採購法，但如果向政府部門申請補助就要照採購法，農業部會依規定去檢核，若發現沒有符合採購法的部分，會追繳該公司原來的補助金額，使其補助不能高於50％。

陳駿季說，農業部也同步要求畜產會針對所有的行政作業，重新擬定一個標準，卓院長的意思是指，雖不是政府部分直接去採購，但跟私法人合作部分也要特別去注意程序、流程都要有適當的完整性。

媒體也問到，亮采背後是醫美，有立委質疑有圖利的嫌疑？陳駿季說，據農業部了解，亮采公司營業項目是可以進口生鮮雞蛋，至於亮采跟超思之間是商業關係，行政調查時發現有一些疑慮必須去澄清，因為行政單位無法介入私法人關係，這部分已請檢調單位調查。

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