用路人注意！新北午後暴雨 新店新烏路與新城大道積泥沙

午後大雨導致新北新店新烏路一帶，出現道路布滿土石泥沙，嚴重影響車輛通行，工程單位已派員進行清除。（議員陳儀君提供）

2024/07/02 18:29

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北今午後大雨，造成多處溪水暴漲，也有山區有土石泥沙流等情況，其中，新北新店新烏路一帶出現道路布滿土石泥沙，嚴重影響車輛通行，里長及議員接獲後趕緊反映，新北消防局表示，已經請廠商前往清除中，新店區長陳怡君指出，因強降雨造成永業路道路積水，已派清潔隊等人員前往處理，目前積水已退，仍提醒民眾行車注意安全。

北部今下午突然大暴雨，中央氣象署針對台北、新北及桃園發布「大雷雨即時訊息」，水利署也針對新北市新店區發布一級淹水警戒，當地時雨量已經破78.5毫米。其中新店山區甚至有土石泥沙流情況，民眾通行困難，引發社區住戶憂心。

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新北市議員陳儀君表示，今天下午有大雨通知，造成泥沙堆積情況，民眾也只好放慢車速，造成出入通行不便，地方民眾看到後就即時反映，已趕緊通報相關單位。消防局表示，分隊巡查新烏路與花園新城有一些小碎石，但不影響交通，目前已經請廠商前往清除中。

居民表示，新烏路與新城大道口在雨後帶來大量泥沙，汽機車經過時很擔心會因此打滑，粗坑里長王青偉表示，那條道路主要是通往花園新城社區，土石流滑落把整個水溝堵塞，經反應公所、公路局後已緊急救援，也盼事後能加強邊坡，否則怕下次又有類似情況。

新北市新店山區新烏路一帶，下午出現豪雨，影響行車視線。（民眾提供）

新北新店新烏路一帶，出現道路布滿土石泥沙，嚴重影響車輛通行。（新北市議員陳儀君提供）

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