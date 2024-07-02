為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

用路人注意！新北午後暴雨 新店新烏路與新城大道積泥沙

午後大雨導致新北新店新烏路一帶，出現道路布滿土石泥沙，嚴重影響車輛通行，工程單位已派員進行清除。（議員陳儀君提供）

午後大雨導致新北新店新烏路一帶，出現道路布滿土石泥沙，嚴重影響車輛通行，工程單位已派員進行清除。（議員陳儀君提供）

2024/07/02 18:29

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北今午後大雨，造成多處溪水暴漲，也有山區有土石泥沙流等情況，其中，新北新店新烏路一帶出現道路布滿土石泥沙，嚴重影響車輛通行，里長及議員接獲後趕緊反映，新北消防局表示，已經請廠商前往清除中，新店區長陳怡君指出，因強降雨造成永業路道路積水，已派清潔隊等人員前往處理，目前積水已退，仍提醒民眾行車注意安全。

北部今下午突然大暴雨，中央氣象署針對台北、新北及桃園發布「大雷雨即時訊息」，水利署也針對新北市新店區發布一級淹水警戒，當地時雨量已經破78.5毫米。其中新店山區甚至有土石泥沙流情況，民眾通行困難，引發社區住戶憂心。

新北市議員陳儀君表示，今天下午有大雨通知，造成泥沙堆積情況，民眾也只好放慢車速，造成出入通行不便，地方民眾看到後就即時反映，已趕緊通報相關單位。消防局表示，分隊巡查新烏路與花園新城有一些小碎石，但不影響交通，目前已經請廠商前往清除中。

居民表示，新烏路與新城大道口在雨後帶來大量泥沙，汽機車經過時很擔心會因此打滑，粗坑里長王青偉表示，那條道路主要是通往花園新城社區，土石流滑落把整個水溝堵塞，經反應公所、公路局後已緊急救援，也盼事後能加強邊坡，否則怕下次又有類似情況。

新北市新店山區新烏路一帶，下午出現豪雨，影響行車視線。（民眾提供）

新北市新店山區新烏路一帶，下午出現豪雨，影響行車視線。（民眾提供）

新北新店新烏路一帶，出現道路布滿土石泥沙，嚴重影響車輛通行。（新北市議員陳儀君提供）

新北新店新烏路一帶，出現道路布滿土石泥沙，嚴重影響車輛通行。（新北市議員陳儀君提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
白天瞬間變晚上！永和下午炸雨彈街景曝光 網驚：突然昏天暗地
2024/07/02 16:53

白天瞬間變晚上！永和下午炸雨彈街景曝光 網驚：突然昏天暗地
搶修又降大雨 蘇花公路崇德段延至明下午搶通
2024/07/02 16:09

搶修又降大雨 蘇花公路崇德段延至明下午搶通

把陽光、 微風搬進家！高雄絕美植感宅
下班尖峰注意！ 14縣市大雨特報 新北、南投升級豪雨特報
2024/07/02 16:31

下班尖峰注意！ 14縣市大雨特報 新北、南投升級豪雨特報
北市午後豪雨 捷運文湖線號誌異常、建國北路樹倒塌
2024/07/02 16:44

北市午後豪雨 捷運文湖線號誌異常、建國北路樹倒塌

台新玫瑰卡、太陽卡翻新 回饋再升級
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播