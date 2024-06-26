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台2線噶瑪蘭橋改建案 環差通過

環境部今天召開環評大會審查台二線噶瑪蘭橋改建計畫環差等案。（記者陳嘉怡攝）

環境部今天召開環評大會審查台二線噶瑪蘭橋改建計畫環差等案。（記者陳嘉怡攝）

2024/06/26 18:45

〔記者陳嘉怡／台北報導〕台2線噶瑪蘭橋民國70年完工，跨越蘭陽溪連接五結及壯圍鄉，是宜蘭縣南北向交通動脈，但橋梁出水高度不足，有安全疑慮，交通部公路局提出改建工程環差變更案，全案今（26）日經環評大會審查通過。

噶瑪蘭橋位於宜蘭縣壯圍鄉及五結鄉，全長約2.2公里，涉及蘭陽溪口重要濕地、蘭陽溪口水鳥保護區、蘭陽溪口野生動物重要棲息環境範圍。經濟部水利署去年4月公告「蘭陽溪水系蘭陽溪本流治理計畫」報告指出，噶瑪蘭橋現況橋梁出水高度不足，可能造成阻水而危及橋梁安全，建議優先辦理改建。

開發單位交通部公路局東區養護工程分局說，台2線噶瑪蘭橋梁跨越3個堤防，其中五結及壯圍堤防梁底高程較低，為維護橋梁及堤防安全，改建工程規劃新建橋梁道路中心線原則向海側偏移，路權寬度30公尺，雙向各配置2快車道及1慢車道；在宜蘭溪河道內設置4橋墩，在蘭陽溪河道內設置13橋墩，完工後將提高用路人安全性。

環評初審階段，環委指出，此案位於蘭陽溪口重要濕地，要求提出水域生態影響減輕措施。 東區養護工程分局今天說明，工程於水域環境施作時，以棧橋及圍堰方式施作，以最小棲地破壞為原則，施工產生的廢土、廢棄物及廢水都不會直接置入水體，避免影響濕地及河口泥灘地生態環境，也會減少供區內裸露地，避免受雨水直接沖蝕，產生大量混淆土砂流入河口。

東區養護工程分局也說明橋梁耐震度，經彙整氣象署地震中心資料，此工程計畫區最常發生地震規模為4至4.9，而工程全線橋梁每一個振動單元，除伸縮縫處外都採剛接，與舊橋簡支梁設計相較，耐震性較佳，可承受6弱級震度。今天環評大會上，環委無提出新增意見，經過閉門會議討論，此環差案通過審查。

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