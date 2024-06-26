澎湖追風音樂節8/30起登場 夢幻卡司名單場次出爐

澎湖追風燈光音樂節，卡司陣容堅強。（澎管處提供）

2024/06/26 17:19

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖追風音樂燈光節，即將在8月30日震撼開場，光環境展演結合超強夢幻卡司藝人，打造澎湖秋季最強音樂盛事，音樂展演將以五大主題強勢登場：8月30日追風開幕夜、9月6日魔幻音浪夜、9月13日樂團浪潮夜、9月20日嗨High造浪夜、9月27日閃耀閉幕夜，連番High上5個週五夜晚。

去年澎湖追風音樂燈光節吸引近10萬觀光遊客齊聚澎湖，今年將延續熱潮，以「攏來SING嗨風」為題，號召所有熱血歌迷們，一起遊澎湖、SING嗨風、賞美景、吃美食，享受最精彩的音樂饗宴。

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今年追風音樂燈光節卡司陣容，包括怕胖團、高爾宣、盧廣仲、徐佳瑩、玖壹壹Ft.潤少、林宥嘉、理想混蛋、宇宙人、八三夭、U:NUS、W0LF（S）五堅情、告五人、Ozone、韋禮安、周湯豪共16組藝人卡司。

除週五晚間藝人表演活動外，主辦單位更規劃於8月30日至9月27日每日在舞台區辦理週間活動，包含慶記KTV、追風電影院等，2024澎湖追風音樂燈光節週週卡司及相關週間活動吸睛，期望創造超越去年的盛況，帶動澎湖秋冬觀光熱潮。更多今年澎湖追風音樂燈光節系列活動及相關資訊，歡迎上活動官網（https://2024penghumusicfestival.com/）及澎湖國家風景區管理處臉書粉專查詢。

澎湖追風音樂節，閃亮卡司陣容及場次出爐。（澎管處提供）

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