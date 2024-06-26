竹縣縣治區 將出現漂浮斑馬線

新竹縣政府交通旅遊處計畫拉抬縣治區的繁忙斑馬線，讓行人的可視性增高，甚至計畫在適當路口出現「漂浮斑馬線」，透過3D立體彩繪讓駕駛人主動減速。（記者黃美珠攝）

2024/06/26 17:00

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣也將出現「漂浮斑馬線」！原來縣府交通旅遊處把縣府所在的縣治特區規畫作為交通寧靜區的示範場域，除將設置減速丘，和搭配行穿線、人行道而做的減速平台等，也將在區內適當路口設「漂浮斑馬線」，透過3D立體彩繪所造成的視覺落差，提醒用路人行經路口減速，也營造不一樣的縣治區用路趣味。

縣府交旅處長陳盈州說，這塊試辦區域就在竹北市縣政9路以東到縣政2路、光明6路以北到豆子埔溪為止的縣府行政區內，他們已獲國土署核定補助1700萬執行，目前正簽辦這項墊付案，以在近期送入縣務會議審議，順利通過後就會送交議會審議，如順利獲議會支持，年底前就可望完成勞務監造標的設計工作，後續發包施工，趕在明年年中以前呈現在鄉親眼前。

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陳盈州說，根據交通部機車交通政策白皮書的研究資料顯示，行車時速30公里造成的交通事故死亡率約10%，當速度提升到達50公里時，死亡率飆升到80%以上。

目前縣治區內部分路段有限速30公里，但實際車速多是超速，該處希望透過工程手法讓車速能夠限制在30公里以下；實際歐洲交通寧靜區的速限甚至已經降到了15公里。

他說，這個試辦計畫主要是透過降速來達到交通安全，用工程手法像做減速標線、減速丘、減速平台或是目前比較夯的立體行穿，讓駕駛人清楚發現前方道路狀況有變而主動降速。

一旦如果建置好以後，示範區內的交通會以行人最優先，有點類似大家進入到大學校園內的行車效果，希望鼓勵以後國中小學生可以因此安全步行上學，不需家長接送。

他說，示範區內的路口，將配合行穿線、人行步道，把行穿線拉抬上來跟人行道等高，使行人穿越馬路時處於高位，使其可視性變高，不容駕駛人的眼球錯過，目前初步優先考慮在行人較多的路口。

另也計畫在適當路口設置目前很夯的3D「漂浮斑馬線」，希望透過視覺上的落差，讓駕駛人主動減速，也營造不同的用路趣味。

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