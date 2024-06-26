考生怨花蓮鐵公路「不是落石就是土石流」 私醫轉學考不增設西部考場

今年全國6所私立醫學校院轉學生聯招，考試地點在花蓮慈濟大學。（記者花孟璟攝）

2024/06/26 17:01

〔記者花孟璟／花蓮報導〕全國北中南東6所私立醫學校院舉辦聯合轉學考，今年試務輪到花蓮慈濟大學主辦，但地震後考生反映，「開車走蘇花怕怕、搭火車也怕落石」，希望西部或北部增設考場。慈濟大學回應，考場為6校共同決議，目前鐵公路交通已恢復正常，不會另開其他考場。

住在台中市的賴小姐投訴，8月3日要到花蓮慈濟大學參加私立醫學校院大二轉學考，但自行開車擔心蘇花不通，或颱風大雨落石。至於搭飛機、台鐵兩種選項，飛機太不現實、台鐵花蓮路段上週五又因為土石流造成列車出軌，「中部的考生都跟自己面臨一樣的問題」。

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「打電話去慈濟大學詢問，沒有得到正式的回應」。賴小姐說，希望主辦的慈濟大學加開考場，在北、中或南部的考場都好，解決考生路途的困難。

包括中山醫學大學、中國醫藥大學、長庚大學、高雄醫學大學、慈濟大學、台北醫學大學等6所私立醫學校院，每年針對大二、大三轉學生舉辦聯合招考，6校開出大二轉學生114個名額、大三轉學生57個名額，8月3日在花蓮慈濟大學考試。

慈濟大學教務處說，醫學校院聯合轉學考是6校輪流舉辦，今年輪到慈濟大學，最近確實有考生反映希望增設考場，然而簡章內容是6校共同開會決議。校方指出，0403大地震後重創花蓮，在政府與地方的努力之下，交通已經回復正常，慈濟大學校舍經結構專業技師認證為安全。

震後除了慈濟大學的申請入學面試作業照常舉辦，醫學校院轉學聯招考試也因關乎公平、公正、公開，現階段在多方評估之下，並無改變或增設考試地點的必要，提醒考生注意，仍應依照簡章準備應考規劃。

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