北市漁果市場擴充6至8樓生變？ 議會決議市府研議不施作可行性

台北市議會大會今下午討論第一漁果市場改建案。（記者楊心慧攝）

2024/06/26 16:18

〔記者楊心慧／台北報導〕前台北市長柯文哲任內以「減項發包」規避議會追加預算審查，導致第一漁果市場改建案只蓋一半，台北市長蔣萬安上任後新增編列49億元預算，接手興建6至8樓以上工程，市議會財建委員會日前決議要求產發局2個月內研議不施作擴充工程規劃，台北市議會大會今下午討論此案，議員一度意見不合，最後則通過由國民黨議員張斯綱建議較緩和版本，研議此案不施作「擴充工程規劃之『可行性』」。

根據北市府規劃，漁產新大樓為地上8層、地下1層建物，規劃B1至5樓為魚業批發業務、6至8樓為精緻魚業及商業區，5樓為活體水產及餐廳，6樓為文創商圈、生態教室、伴手禮及商店、手作體驗區，7樓為觀賞魚及水族周邊設備展售為主，研議以觀賞魚博覽會形式，形成大台北水族產業聚落，8樓則為特色餐廳，預計2029年2月竣工。

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民進黨議員簡舒培於日前市議會財建委員會審議111年度決算時，主張第一果菜及魚類批發市場改建工程應以滿足批發市場為主，後續擴充6至8樓空間與批發市場功能無關，為節省公帑，不應興建與批發市場無關空間，請產發局2個月內研議本案不施作後續擴充工程的規畫，當天財委會第一召集人林世宗裁示通過。

台北市議會大會昨討論此案，張斯綱贊同提案，建議文字可精修，並在最後一段改為「請產發局2個月內研議此案不施作擴充工程規劃之可行性」。

國民黨議員應曉薇不滿表示，過去至去年9月已開過100多場地方說明會，如今要改說不蓋是把地方當傻瓜，認為如今產發局研議不擴充，應找當初參與說明會的居民蒐集意見，至少尊重在地。

簡舒培則表示，果菜魚類批發市場改建工程應以滿足批發市場為主，擴充6至8樓空間與批發市場功能無關，認為批發市場並非以納入社會及民政服務為主，地方需求應從其他處滿足，尤其改建案公帑都是民脂民膏，如今並非意氣之爭，而是希望能夠節省公帑。

國民黨議員秦慧珠也表示贊同，並指批發市場應考量攤販、農夫甚至是漁夫等市場相關從業人員，並非是為地方里長等所設置；由於多數議員支持張斯綱提案，最後由議長戴錫欽裁示通過，未採納應曉薇要求提案加入找地方一同研議的意見。

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