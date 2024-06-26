敬老卡擴大使用、大腸癌篩檢擴大對象 7/1起新北市15項新措施將上路

研考會表示，13項新措施便民服務部分，包含敬老卡免費480元點使用範圍擴大至計程車與YouBike。（新北市社會局提供）

2024/06/26 16:05

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市自7月1日起有15項新措施陸續實施，研究發展考核委員會指出，2項新措施為配合中央推行的微型電動二輪車掛牌納管、精神衛生法新修正法案實施；另外13項為新北市政策，包含敬老卡免費480元點使用範圍擴大至計程車與YouBike、擴大大腸癌篩檢對象、加碼AMH檢驗及醫療性凍卵補助、樹林區長壽公園地下停車場啟用、淡水及蘆洲心理衛生中心開幕等。

研考會表示，13項新措施便民服務部分，包含敬老卡擴大使用範圍、7月起擴大大腸癌篩檢對象至45歲至49歲市民、7月起加碼AMH檢驗及醫療性凍卵補助、新北市郊山虎頭蜂情報站7月上線、開放網路申請勞雇雙方協商減少工時通報、樹林區長壽公園地下停車場9月啟用、淡水及蘆洲心理衛生中心10月開幕、公共自行車12月導入電動輔助自行車「YouBike 2.0E」。

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研考會指出，行政措施部分包括新增建築工程之擋土安全維護措施為必須勘驗項目、修正「新北市建築物施工損壞鄰房事件處理程序」、新增「殘肢火化」項目及收費基準、修正遺體寄存費區分為「冷藏費」及「停柩費」二類之使用收費基準、實施辦理容積移轉新北市政府各機關同意取得公保地條件。

在配合中央推行政策方面，研考會表示，原屬慢車的電動自行車已於2022年11月30日起修法更名為微型電動二輪車加強管理，並訂定2年過渡期，請民眾於今年11月29日前完成掛牌、投保等相關規定；另外，自今年12月14日起配合精神衛生法新修正法案施行，新北市將增進病人權益、提供社區化治療及多元支持、積極布建社區心理衛生中心、精進病人協助及建立前端預防措施等。

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