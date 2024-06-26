新北7處社宅今抽籤 最快8月入住

新北市7處社會住宅聯合招租已完成抽籤，後續將安排民眾看屋、選屋。圖為土城大安社宅內部示意圖。（圖由新北住都中心提供）

2024/06/26 15:44

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市7處青年社會住宅聯合招租今天完成電腦抽籤，經資格審查，合格的申請戶數共有2462戶，其中以板橋江翠社宅最為搶手，土城區大安、永和及明德2號等社宅因鄰近捷運站，申請踴躍，後續將安排民眾看屋選屋，最快8月入住。

新北住都中心表示，7處聯合招租的社宅包含土城大安、土城永和、板橋江翠、土城明德2號、五股成州等5處新完工的社宅共有240戶，另新店央北、三峽國光社宅已無遞補名單，因此重新開放申請。

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新北住都中心指出，此次社宅招租適用「分級租金」新制，租金將依照家戶月平均所得1萬6000元、2萬4000元、4萬元及5萬6000元等分為4階；新制上路後，優先戶與一般戶差別只有應繳保證金與總租期不同，租金則會視申請人的所得以及是否符合弱勢身份而定。

新北住都中心執行長錢奕綱表示，因應「分級租金」新制首次上路，招租收件期間增派人力，向民眾說明政策，未來在看屋、選屋及公證簽約階段，將依申請人所得及是否符合弱勢身份，再次向承租人確認適用的租金分級，確保民眾權益。

此外，租屋族引頸期盼的中和安邦624戶及新店民安194戶社宅，預計今年8月開放申請，民眾可留意新北住都中心官網及社群媒體的招租公告。

新北市7處社會住宅聯合招租今天進行電腦抽籤，最快8月入住。圖為土城永和社宅。（圖由新北住都中心提供）

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