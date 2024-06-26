走讀完美台灣風味 農糧署前進台南圖書館推廣國產水果產業

農業部農糧署與農村發展基金會合辦「親子共享 知食趣」活動，推廣國產水果。（記者吳俊鋒攝）

2024/06/26 13:49

〔記者吳俊鋒／台南報導〕為推廣國產水果，農業部農糧署與農村發展基金會合作推動「親子共享 知食趣」的食農教育，今天前進台南市圖書館永康總館舉行，首場次以芒果為主題，包含微型書展，以及手作體驗等，帶領民眾走讀完美的台灣風味。

活動由農糧署果樹及花卉產業組長蘇登照主持，他致詞時表示，為讓民眾更深入認識國產水果多元風貌，除了推出繪本等圖書之外，更與農村發展基金會合作，在台南、台中、屏東的圖書館推出共6場次「親子共享 知食趣」食農教育活動。

請繼續往下閱讀...

蘇登照說，首場食農教育以正值產季的芒果為主題，因此選在全國最大產地的台南來舉行。

活動現場安排系列的芒果品種、加工產品等展示，還有繪本微書展，以及冰茶、果醬等手作體驗活動，並結合繪本故事進行小型戲劇藝文展演。

蘇登照提到，台灣芒果栽培面積約1.6萬公頃，不同品種各有獨特風味，深受國人喜愛，也熱銷海外市場。

蘇登照指出，芒果應用性廣泛，除了鮮吃之外，也能加工成芒果乾、芒果冰，以及芒果蛋糕等食品，透過系列活動帶領更多民眾探索國產水果文化。

農糧署也希望藉由活動，引導民眾從日常食材選擇在地開始，建立「地產地消」與永續環境等核心價值，除了台南之外，還將於台中市立圖書館李科永紀念圖書分館、屏東縣立圖書館總館辦理國產梨、葡萄、芭樂，以及文旦柚等推廣活動。

農業部農糧署與農村發展基金會合辦「親子共享 知食趣」活動，推廣國產水果。（記者吳俊鋒攝）

農業部農糧署與農村發展基金會合辦「親子共享 知食趣」活動，推廣國產水果。（記者吳俊鋒攝）

農業部農糧署與農村發展基金會合辦「親子共享 知食趣」活動，推廣國產水果。（記者吳俊鋒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法