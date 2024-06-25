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遊客與農機具爭道！ 台東伯朗大道「塞車」超驚險

農用貨車穿越在遊客車輛和金城武樹間，靠著他人指揮，農用車方能前進。（民眾提供）

農用貨車穿越在遊客車輛和金城武樹間，靠著他人指揮，農用車方能前進。（民眾提供）

2024/06/25 18:32

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東池上伯朗大道現在是花東蹤谷最夯的景點，不過有遊客拍到，載著收割機的農用車，為了閃避遊客隨意停下的電動車，車頂和金城武樹親密碰撞，讓大家嚇出一身冷汗。

目前正值稻作收成時間，遊客拍到小貨卡車載著收割機，正要經過金城武樹時，周邊卻擠滿遊客和電動腳踏車，一陣閃避後，收割機車頂觸及金城武樹樹枝，幸好司機即時停下，車體或樹身都未有損害，仍讓目擊遊客捏把冷汗。

地方公務人員也表示，有些四輪租賃電動車沒有一般汽車的動力方向盤，臨時發現不對也難急轉，因此需要持續「走在正確方向」，更糟的是，遊客亂停車也易造成農民困擾。

在伯朗大道上農用車與電動車互相閃並不罕見，也有遊客把車停路中央拍照，讓農忙期出入頻繁的農民很困擾，前幾年不時傳出糾紛，經過協調和提醒，農民也表示，為了池上觀光都互相體諒，只要遊客行為不脫序都能接受，「和以前比起來好多了，目前只剩亂丟垃圾問題未能克服」。

其實在進入伯朗大道前，即有告示提醒遊客，農忙時期需注意及禮讓農機，伯朗大道說穿了本來就是供農民使用的「農路」，只是後來爆紅才出現遊客多於農民景況。鄉公所表示，伯朗大道位於老田區，也就是這條道路本來即以務農為主，公所以往也曾請業者宣導、轉告遊客，請大家注意自身安全並尊重農民，「一年只有那二個月最忙，歡迎遊客來訪，但也請多體諒、尊重農民」#

遊客車輛停在金城武樹旁。（民眾提供）

遊客車輛停在金城武樹旁。（民眾提供）

農用貨車穿越在遊客車輛和金城武樹間。（民眾提供）

農用貨車穿越在遊客車輛和金城武樹間。（民眾提供）

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