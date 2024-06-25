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新冠藥物「莫納皮拉韋」吃緊 疾管署：採購2萬人份7/4抵台

疾管署副署長曾淑慧。（記者林惠琴攝）

疾管署副署長曾淑慧。（記者林惠琴攝）

2024/06/25 17:01

〔記者林惠琴／台北報導〕新冠疫情升溫，胸腔內科醫師蘇一峰質疑，抗病毒藥物「莫納皮拉韋」（Molnupiravir），全國大家都開不出來，原來是大缺貨，衛福部疾管署副署長曾淑慧今（25日）表示，目前啟動2萬人份莫納皮拉韋採購作業，預計7月4日抵台。

曾淑慧指出，依目前藥物療效的相關研究顯示，莫納皮拉韋的效果有限，且其藥物作用機轉可能引發安全性疑慮；基於藥物療效的科學實證，世界衛生組織（WHO）及我國SARS-CoV-2感染臨床處置指引，建議COVID-19感染個案，優先使用瑞德西韋（Remdesivir）和倍拉維（Paxlovid）等藥物，莫納皮拉韋則列為「有條件下使用」的藥物，於無法使用倍拉維、瑞德西韋及其他建議藥物時，有條件使用。

曾淑慧指出，無法使用倍拉維、瑞德西韋其他建議用藥的個案，包括重度腎功能不全（eGFR <30mL/min）及透析患者丶重度肝功能不全（Child-Pugh C級）丶因既有疾病治療藥物與倍拉維嚴重交互作用，但停藥或換藥具有造成既有疾病惡化風險者等，才考慮使用莫納皮拉韋。

曾淑慧說明，截至今年6月22日，國內COVID-19抗病毒藥物庫存量，包含瑞德西韋10萬3523劑、倍拉維23萬0759人份及莫納皮拉韋8562人份。

曾淑慧指出，為提升COVID-19抗病毒藥物可近性，目前除請衛生局依轄內醫療院所需求，適時調撥莫納皮拉韋外，該署亦主動協助跨縣市、區域的調撥。

曾淑慧強調，積極儲備各項COVID-19抗病毒藥物，因應近期疫情上升，已啟動2萬人份莫納皮拉韋採購作業，預計7月4日抵台，並於隔天配送至醫療院所，以銜接臨床使用需求。

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