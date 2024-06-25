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嘉市追加3.7億元今三讀通過 今年歲出總預算破200億元

嘉義市議會臨時會今天閉幕，嘉義市政府提出的追加減預算案照原編三讀通過。（記者王善嬿攝）

嘉義市議會臨時會今天閉幕，嘉義市政府提出的追加減預算案照原編三讀通過。（記者王善嬿攝）

2024/06/25 14:58

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市政府辦理今年總預算第3次追加減預算案，追加歲出預算3億7626萬6000元，嘉義市議會召開5天臨時會審議，今照原編三讀通過，歲入、歲出預算追加減後，今年總預算數歲入187億2291萬8000元，歲出預算200億4265萬9000元。

市府主計處表示，此次辦理追加減預算，包括歲入預算追加稅課收入1億6212萬8000元、補助及協助收入2億863萬8000元、捐獻及贈與收入550萬元，共追加3億7626萬6000元，歲出追加3億7262萬6000元。

主計處表示，此次追加減預算案包括中央計畫型補助如辦理「推動中小學數位學習精進方案」、「建構肉品批發市場現代化屠宰及冷鏈設施設備計畫」、「113年度台灣好行服務升級計畫」、「嘉義縣市通勤月票票證系統建置及程式開發與修改計畫」、「前瞻基礎建設-維新支線嘉義大學段水環境改善工程（第一期）」等共計93案，其中中央補助款追加2億7708萬3000元，以及市府配合款2377萬1000元。

主計處表示，市府自籌辦理部分包含「西公有零售市場設施改善工程」、「樹木資訊系統建置」、「文化公園、番仔溝公園遊戲場更新修繕工程」、「中央噴水池圓環整修委託設計規劃監造」、「登革熱防治整備作業」及「嘉義市市民中心（北棟大樓）新建工程追加」等21案，合計7541萬2000元。

主計處表示，為順利執行上述重要計畫，依據預算法、中央及地方政府預算籌編原則等相關規定辦理本次追加（減）預算案。經追加（減）後，歲入預算數為187億2291萬8000元，歲出預算數為200億4265萬9000元。

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