嘉義市交控中心智慧化調控 重要幹道1年減排二氧化碳315噸

嘉義市交控中心導入智慧科技提升道路交通服務水準，市長黃敏惠（右）率市府團隊視察。（記者王善嬿攝）

2024/06/15 17:49

〔記者王善嬿／嘉義報導〕為提升道路交通服務水準與安全，嘉義市交通控制中心導入智慧化號誌控制，依據即時車流變化，即時調整綠燈紓緩壅塞，降低車輛停等時間與次數，包含垂楊路、吳鳳北路、吳鳳南路等重要幹道節能、降低空污效益最顯著，每年節省行車時間6.1％至28.9％，二氧化碳排放削減量1年約315噸。

嘉義市長黃敏惠近日率市府團隊訪視設置於嘉義市西市場大樓的交控中心平台與設備機房。

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黃敏惠說，嘉義市逢假日湧入大量人、車潮，期勉市府交通處運用LINE平台、AI人工智慧科技進行交通管理、智慧化號誌控制，讓道路交通服務維持水準；交控中心2006年成立，從初始建置交控基礎建設持續優化，包括分階段建置智慧化號誌控制、智慧道路設施數位化、全市號誌化路口清查等系統，打造以人為本、讓人民有感的順暢交通。

交通處長許啟明說，市區包括中山、北港、彌陀、垂楊、忠孝、新生路以及吳鳳南、北路等25條重要幹道完成各項路側偵測設施建置、重整號誌時制等，其中垂楊路、吳鳳南路、吳鳳北路等距離長、車流量大，節省行車時間、削減碳排放效益最顯著，1年行車油耗節省13.8萬公升。

許啟明說，今年起至2026年如忠孝路、高鐵大道陸續應用先進智慧科技設備，包括依交通量動態控制號誌時間，運用LINE提供便民資訊服務等。

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