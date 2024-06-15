為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

嘉義市交控中心智慧化調控 重要幹道1年減排二氧化碳315噸

嘉義市交控中心導入智慧科技提升道路交通服務水準，市長黃敏惠（右）率市府團隊視察。（記者王善嬿攝）

嘉義市交控中心導入智慧科技提升道路交通服務水準，市長黃敏惠（右）率市府團隊視察。（記者王善嬿攝）

2024/06/15 17:49

〔記者王善嬿／嘉義報導〕為提升道路交通服務水準與安全，嘉義市交通控制中心導入智慧化號誌控制，依據即時車流變化，即時調整綠燈紓緩壅塞，降低車輛停等時間與次數，包含垂楊路、吳鳳北路、吳鳳南路等重要幹道節能、降低空污效益最顯著，每年節省行車時間6.1％至28.9％，二氧化碳排放削減量1年約315噸。

嘉義市長黃敏惠近日率市府團隊訪視設置於嘉義市西市場大樓的交控中心平台與設備機房。

黃敏惠說，嘉義市逢假日湧入大量人、車潮，期勉市府交通處運用LINE平台、AI人工智慧科技進行交通管理、智慧化號誌控制，讓道路交通服務維持水準；交控中心2006年成立，從初始建置交控基礎建設持續優化，包括分階段建置智慧化號誌控制、智慧道路設施數位化、全市號誌化路口清查等系統，打造以人為本、讓人民有感的順暢交通。

交通處長許啟明說，市區包括中山、北港、彌陀、垂楊、忠孝、新生路以及吳鳳南、北路等25條重要幹道完成各項路側偵測設施建置、重整號誌時制等，其中垂楊路、吳鳳南路、吳鳳北路等距離長、車流量大，節省行車時間、削減碳排放效益最顯著，1年行車油耗節省13.8萬公升。

許啟明說，今年起至2026年如忠孝路、高鐵大道陸續應用先進智慧科技設備，包括依交通量動態控制號誌時間，運用LINE提供便民資訊服務等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
綠色和平分析東亞電子供應鏈再生能源表現 台灣3家位居末段班
2024/06/13 13:30

綠色和平分析東亞電子供應鏈再生能源表現 台灣3家位居末段班
研究：要守住升溫1.5℃ 全球每年須移除目前4倍的二氧化碳
2024/06/05 16:18

研究：要守住升溫1.5℃ 全球每年須移除目前4倍的二氧化碳
碳費年底上路 彭啓明：盼2030年與總量管制排放交易雙軌並行
2024/06/12 16:33

碳費年底上路 彭啓明：盼2030年與總量管制排放交易雙軌並行
彭啟明提醒SMR一點都不小 國際要綠能成長3倍非核能
2024/06/06 10:56

彭啟明提醒SMR一點都不小 國際要綠能成長3倍非核能

遇見金獎！郭子乾、品乳師一致好評的在地好鮮乳
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播