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台東鳳梨進入採收季 農糧署鼓勵多食用

台東鳳梨進入採收季節，農糧署東區分署鼓勵民眾多食用。（記者黃明堂攝）

台東鳳梨進入採收季節，農糧署東區分署鼓勵民眾多食用。（記者黃明堂攝）

2024/06/25 14:46

〔記者黃明堂／台東報導〕鳳梨是台東縣重要作物之一，種植品種以台農17號金鑽鳳梨為主，主要產地在鹿野鄉、延平鄉、成功鎮等鄉鎮，每年的6至8月是主要產季，近期已開始採收，農糧署東區分署鼓勵國人到台東旅遊，欣賞東部山海美景之餘，選購鳳梨，品嚐純淨土地所賜予的酸甜美味。

農糧署東區分署說明，台東縣鳳梨多採自然開花方式栽植，種植面積343公頃，其中鹿野及延平地區為最大產區，種植面積218公頃，該產區位於花東縱谷，日夜溫差大又有豐富露水，吃起來酸甜可口、果香濃郁；另一產區位於成功鎮，種植面積約43公頃，主要種植在八嗡嗡部落，東鄰太平洋、西倚海岸山脈，在太平洋海風吹拂下，果肉纖維更加細緻，故坊間稱為吹海風的鳳梨。

農糧署東區分署強調，鳳梨營養豐富含維生素Ａ、Ｂ、Ｃ等礦物質，且果肉纖維細、肉質細緻香甜多汁，鮮果直接品嚐是夏日消暑養顏美容聖品！除了鮮食外，也可以用來入菜、煮湯或製作沙拉料理等，相當多元。

為促進農產品多元行銷及提升農產價值，農糧署東區分署輔導鹿野地區農會設立鹿野鳳梨區域加工中心，以在地生產、在地加工的方式，將鮮果轉製成相關伴手禮，提供消費者更多的選擇，也為當地農業注入一股新的活水。

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