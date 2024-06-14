芒果外銷新加坡 今年估逾200公噸

台南芒果好吃，品種多樣。（西拉雅國家風景區管理處提供）

2024/06/14 05:30

〔記者劉婉君、楊金城、洪瑞琴／台南報導〕台南芒果進入產期，首批外銷新加坡的愛文芒果，昨天封裝，總計超過七百箱、近四公噸，將於新加坡唐吉訶德賣場、網購通路、米其林一星莆田餐廳等販售。農業局表示，去年台南芒果外銷共二二○○公噸，其中新加坡約七○公噸，由於今年提早布局，預期出口量應可倍增至二○○公噸以上。

愛文單顆零售價約台幣240元

台南芒果種植面積約占全台五○．三％，今年芒果產量受到氣候影響，農業局預估，今年芒果收穫面積六八六四公頃，總產量六萬一九○○公噸，主要產區包括楠西、玉井、南化、左鎮、大內、官田等地。去年台南的西施芒果與金煌芒果已成功上架新加坡高端超市冷藏公司連鎖超市，今年持續進軍新加坡市場。

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市長黃偉哲昨至出口包裝場曾永長國際農業有限公司視察封裝過程，他表示，全國每二顆芒果就有一顆來自台南，新加坡國民所得為世界前五名，希望透過外銷，讓當地消費者也能吃到台南優質芒果，建立台南農產品的品牌形象。業者表示，今年鳳梨外銷新加坡獲得很高的評價，單顆售價達到八元新幣，約台幣一九一元，預期愛文芒果單顆零售價約可達十元新幣，相當於台幣約二四○元。

週六、日芒果大會師 西拉雅登場

去年台南芒果外銷以香港占大宗，約占五成。曾永長國際行銷公司總經理曾凱俊說，今年由於韓國抗通澎，芒果可免除卅％的關稅，因此，目前芒果以銷韓為主，去年全台芒果銷韓五三○至五五○公噸，今年截至昨天為止，已有四三○公噸。南瀛農產國際行銷公司總經理余清永表示，目前該公司蒸熱外銷韓、日、紐西蘭等國的芒果，以屏東及台南為主，數量已超過三二○公噸，其中，韓國即占了二七六公噸，日本則為五二公噸。

北海道索朗祭 芒果妹促銷美照吸睛

西拉雅國家風景區南化遊客中心將在十五、十六日舉辦芒果大會師，展示南化各品種芒果，歡迎遊客來趟浪漫台三線走訪南化、玉井、楠西的台南芒果生產廊道。台南市與觀光署日前參加日本北海道最盛大的祭典札晃YOSAKOI索朗祭（YOSAKOIソーラン祭り）行銷優質芒果。黃偉哲發文分享活動精彩照片，其中一張宣傳美照，正是來自台南的留學生王婷，正港的「芒果妹」。

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