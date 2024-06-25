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囊括「航空界奧斯卡」16獎 台灣業者進全球TOP10

SKYTRAX公佈「2024年全球航空公司大獎」，長榮航空連續9年榮獲五星級航空公司殊榮，並入選「全球十大最佳航空公司」第8名，長榮航空總經理孫嘉明（中）出席頒獎典禮領獎。（長榮航空提供）

SKYTRAX公佈「2024年全球航空公司大獎」，長榮航空連續9年榮獲五星級航空公司殊榮，並入選「全球十大最佳航空公司」第8名，長榮航空總經理孫嘉明（中）出席頒獎典禮領獎。（長榮航空提供）

2024/06/25 13:58

〔記者蔡昀容／台北報導〕有「航空界奧斯卡」美稱的航空服務調查機構SKYTRAX，昨（24）日於英國費爾蒙温莎公園舉行第25屆「全球航空公司大獎（World Airline Awards）」頒獎典禮，長榮航空連續9年被評選為五星級航空公司，同時獲「全球十大最佳航空公司」第8名等，共16個獎項。

SKYTRAX每年舉辦「全球航空公司大獎」，以旅客滿意度為依據進行服務調查，其公信力獲航空、旅遊業界認同，也是經常搭機旅客的重要參考指標；該機構透過網路問卷方式，提供中、英、日文等多國語言選項，針對超過350家航空公司及機場進行調查，涵蓋上百個國家及超過2100萬名旅客，評鑑各家航空公司從機場到機艙的各個服務項目。

長榮航空今年獲16獎項，除了「全球十大最佳航空公司」第8名，也囊括「最佳豪華經濟艙機上餐飲」第1名、「亞洲區最佳豪華經濟艙機上餐飲」第1名、「全球最佳豪華經濟艙」第3名等，共16項獎項。

總經理孫嘉明出席領獎。他表示，這些殊榮，是對長榮航空全體員工不懈努力與卓越服務的最佳肯定，也是每一位員工的榮耀；長榮航空也感謝每一位旅客的信任與支持，未來持續引進最新技術，優化服務流程。

長榮航空說，1992年推出全球首創的豪華經濟艙後，引領業界仿效，成為目前航空公司的主流產品；長榮除了波音777-300ER機隊配置豪華經濟艙之外，今年也規劃在波音787-9客機導入全新的豪華經濟艙座椅，該機型將陸續改艙以提供三艙等服務。

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