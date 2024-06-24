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高雄越域引水不只挹注南化水庫 發展小水力發電引資7億元

高雄越域引水不只挹注南化水庫，發展小水力發電引資7億元。（記者陳文嬋攝）

高雄越域引水不只挹注南化水庫，發展小水力發電引資7億元。（記者陳文嬋攝）

2024/06/24 23:37

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄越域引水不只挹注南化水庫，水位差還能發展小水力發電，水利署南水分署今完成招商，吸引民間投資7億元，預計5年商轉發電，年發電量2100多萬度，市值超過8800多萬元，挹注國庫1400萬元。

高雄與台南共用南化水庫，於甲仙大橋上游450公尺處，設置甲仙攔河堰取水，蓄水範圍標高247.9公尺，利用長3千多公尺輸水隧道，將旗山溪水引入南化水庫，每日最大引水量266萬噸，穩定南台灣供水。

尤其高雄山區夏季午後熱對流旺盛，經常下起午後雷陣雨，挹注旗山溪流量豐沛，今年透過甲仙堰越域引水南化水庫7075萬噸，大於南化水庫本流量1萬多噸，逼近南化水庫蓄水量8561萬噸，目前南化水庫蓄水率9成5。

水利署南水分署推動小水力發電，評估甲仙堰通往南化水庫輸水隧道出水口，可發電落差約54．89公尺，以及沉砂池排砂暗渠上游出口水位落差大，今完成二案招商，吸引多家廠商競標，規劃水輪機發電等。

南水分署表示，民間業者投資7億元，包括興建、售電、營運20年，總裝置容量4440KW，每年發電2100多萬度綠電，後續須取得能源局同意，若一切發展順利，預計5年商轉發電，政府每年收取權利金1400萬元。

台電表示，小水力發電屬於再生能源，賣給台電依經濟部能源局躉購費率每度約4.2元，以年發電量2100多萬度計算，市值8800萬元，也可以參加綠電憑證交易採競標制，每度電成交價約4.9至6元，市值超過1億元。

此外，以每戶家庭平均每月用電量約339度，以年發電量2100多萬度計算，可供應6萬多戶使用1個月；約可支應綠島、蘭嶼22個月用電量。

高雄越域引水利用水位差發展小水力發電。（記者陳文嬋攝）

高雄越域引水利用水位差發展小水力發電。（記者陳文嬋攝）

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