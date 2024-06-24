取消「魔王大道」、金門大橋 2025金門馬拉松重返古寧頭戰場

縣府表示，明年金門馬拉松海龍蛙兵仍將參賽，共襄盛舉。（記者吳正庭攝）

2024/06/24 23:16

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天宣布，明年金門馬拉松「精彩18、一起跑吧！」將於1月18日、19日登場，並自即日起優先開放競賽組1000個名額給金門鄉親報名。

縣府表示，明年的賽事，不僅海龍蛙兵持續助陣，為協助選手爭取好成績，也取消「魔王大道」和金門大橋，古寧頭戰場將重返賽道。

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縣府指出，賽事分兩天舉辦，1月18日健康休閒組（健跑組與健走組）於金城田徑場率先開跑，限額7000人；競賽組（全馬、半馬、路跑組）19日在金馬聯合服務中心前廣場出發，限額8800人，其中全馬2000人、半馬3300人、路跑組3500人，均將自6月28日下午3點起上網陸續啟動報名。

縣府表示，不少跑友反映，金門大橋有強大的逆風、坡度，對成績影響很大，幾經評估，明年的「金門馬」不會上橋，賽道將回歸大金門本島的自然風貌與戰地文化；此外，由於賽道起伏過大，同樣被跑者視為「魔王大道」的經武路段，也不在賽道名單之列，盡量讓跑者有機會創造個人最佳成績；另外，明年將恢復最具戰場代表性的古寧頭和平紀念園區賽道。

副縣長李文良說，隨著前兩屆金門馬拉松帶領大家體驗金門跨海大橋的壯闊，也讓跑友體會到大橋路跑的難度與艱辛；希望透過這次賽道規劃，帶跑友重回大金門本島，再次感受金門獨特的自然風貌與戰地文化；他說，金門馬拉松與國內其他馬拉松不一樣的地方，就是金門曾經是戰地，所以軍事元素也是金門馬拉松歷屆凸顯的主要特色，也只有金門馬拉松跟軍事特色最能融合得自然，包括陸軍金門防衛指揮部及海龍蛙兵的弟兄，屆時也會參與賽事，共襄盛舉。

主辦單位提醒，除即日起開放競賽組1000個名額給金門籍選手優先至官網線上報名，其他組別將於6月28日下午3點起上網報名競賽組，同日下午6點開放健康休閒組報名。

主辦單位表示，賽事沿線有熱情的啦啦隊，還有兩棲蛙人列隊競跑，輕型戰術車當前導車並安排中型戰術車當殿後車。競賽組選手回終點後可獲得大會贈送精美的完賽獎牌、大浴巾及限量精美瓷瓶紀念酒等紀念品；健跑與健走組完賽選手可領取300mL限量的紀念酒，享用賽後風味餐。

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金門縣副縣長李文良（左八）、金門縣體育會理事長唐麗輝（右六）等人，共同宣布，明年金門馬拉松「精彩18、一起跑吧! 」將於一月十八日、十九日登場。（記者吳正庭攝）

主辦單位為明年金門馬拉松準備豐富獎項。（記者吳正庭攝）

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