國科會主委吳誠文關注運動科技 預告推整合平台破除代工枷鎖

國科會主委吳誠文預告將推動「系統整合開發平台」，跨部會、融產學，由平台幫新創製造訂單規模，助各行各業打造台灣整合服務新價值。（記者塗建榮攝）

2024/06/24 19:13

〔記者吳柏軒／台北報導〕國科會主委吳誠文曾任少棒投手領台灣隊奪世界冠軍，這段經歷造就其「抗壓韌性」並一路助其轉任教職公職，如今將領導全國科研方針，他舉運動科技為例，台灣過往產業多代工，依靠國際大量訂單，為擺脫台灣代工枷鎖，他預告將推動「系統整合開發平台」，跨部會、融產學，由平台幫新創製造訂單規模，助各行各業打造台灣整合服務新價值。

吳誠文回憶，小六時幸運加入台南少棒隊，後任投手闖世界賽奪冠，國二起投入課業，一路求學出國，學成返台在清華大學教職35年，期間曾赴工研院公職，如今回想運動競賽帶給自己「抗壓韌性」及「團隊合作」，幫助人生過關斬將，體悟運動好處。

請繼續往下閱讀...

而在清大教職階段，吳誠文觀察，學子近年抗壓性漸不足，自己接觸有情緒問題學生比例越來越高，認為運動有助身心，並曾投稿如何用科技方法讓運動成為台灣文化，且「運動可當作國民文化的重要元素」，歐美及日本亦相當重視，台灣不能一直拚經濟，求工作，而忽略國民生活文化層面，運動休閒也很重要。

但吳誠文點出，運動不能只靠教育部補助的重點學校球隊，或依賴單項運動協會，反而應政府投資並激發國民需求，鼓勵社區發展運動項目，達國民身心健康、減少年老後的醫療支出，增進工作效率，甚至退休後還能持續創造價值。未來將推動人文處研究運動的社會風氣及文化，跨部會整合運動科技項目，促進賴清德總統的「健康台灣」國政願景目標。

而從運動科技切入，對於科技如何協助產業，吳誠文則回憶幼時家中開小工廠，歷經60年代傳產發展，產業代工多靠國際大廠，為助台灣擺脫代工枷鎖，他預告將在近期推出「系統整合開發平台」，引入工研院經驗，採跨部會如經濟部、數發部合作，並融合教育部及各大學的產學合作培育人才。

吳誠文解釋，半導體如台積電早年晶圓代工不做產品，但須各廠商下訂單，以前多小公司下訂，現在皆國際大廠，可看出訂單量對一家公司發展的重要；而今年輕人創業，小量訂單難找國內代工廠協助，為避免單一新創技術初期缺乏訂單而後繼無力，認為應藉國家力量幫其製造訂單，未來國科會的開發平台，將整合各家新創需求與訂單量，創造經濟規模。

而未來新創科研發展，吳誠文舉例，如高爾夫球、網球等可透過科技與AI，將球場場域虛擬化，再透過雲端虛實整合提供多人競技服務，不只運動，百工百業都可利用國內半導體、資通訊及終端製造等優勢，希望未來國科會平台可催生出台灣自主系統整合品牌或相關服務，邁向國際大公司之路。

國科會主委吳誠文表示，未來將推動人文處研究運動的社會風氣及文化，跨部會整合運動科技項目，促進賴清德總統的「健康台灣」國政願景目標。（記者塗建榮攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法