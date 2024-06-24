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老舊泛黃、鏽蝕剝落！新北6座海鷗型候車亭拉皮翻新

板橋區中山國中（縣民大道）站海鷗候車亭改造後。（新北交通局提供）

板橋區中山國中（縣民大道）站海鷗候車亭改造後。（新北交通局提供）

2024/06/24 18:59

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市海鷗型候車亭約250座，原設計為壓克力廣告燈箱背板，用於公益廣告和市政宣導，市府交通局運輸管理科長林詩欽今表示，其中多數因久經風雨已老舊泛黃，加上候車亭結構表面鏽蝕剝落，因此拉皮翻新，安全明亮，目前已完成板橋、土城、瑞芳、林口各1處及新店2處站點；此外，至今累計新建1583座候車亭，分別陸續改造並新建。

林詩欽指出，市境內海鷗型候車亭於民國90年間建置，目前約有250座，將持續盤點站位，評估改造可行性；現已拉皮翻新的包含板橋區中山國中（縣民大道）站、土城區承天路站、瑞芳區水湳洞遊客中心站、新店區捷運十四張站、捷運新店區公所站（北新）及林口區林口三井站六座，以透明背板取代壓克力燈箱，使候車區域通透寛敞、空間減重，減少安全死角，同時進行整體除鏽並重新上色，乾淨明亮。

林詩欽提到，交通局新建候車亭達1583座，未來會持續新建，並以制式為原則，若有空間或需求，會再利用此案改造的形式處理。

另外，新北也可見造型特殊的候車亭，例如三鶯轉運站候車亭的「飛翔羽毛」，林詩欽說明，其為交通局配合市府三鶯藝術廊道所設置，板橋區捷運府中站、新北市政府（新府路）站為文化基金會設計建置；板橋區「後埔國小（重慶路）」站的翻書型候車亭、淡水區輕軌淡水行政中心站幾米候車亭、蘆洲區溪墘站鄧麗君等，皆為早期由公所建置。

板橋區中山國中（縣民大道）站海鷗候車亭改造前。（新北交通局提供）

板橋區中山國中（縣民大道）站海鷗候車亭改造前。（新北交通局提供）

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