台南北門推廣漁村觀光 超萌吉祥物「蚵仔寶寶」誕生！

台南北門蘆竹溝吉祥物「蚵仔寶寶」，造型可愛。（記者楊金城攝）

2024/06/24 18:26

〔記者楊金城／台南報導〕台南北門潟湖盛產牡蠣，吉祥物誕生，北門蘆竹溝農漁產業文化永續發展協會設計「蘆竹溝蚵仔寶寶」公仔，造型可愛，未來將用以推廣北門的台南蚵、蘆竹溝漁村觀光。

蘆竹溝漁村社區在北門潟湖的平掛式牡蠣養殖歷史超過百年，獲得農業部「農村好藝」調查保存類殊榮，目前也往申請農村再生社區邁進。

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蘆竹溝農漁產業文化永續發展協會理事長邱永仁今天（24日）說，協會透過南縣區漁會提案盧竹溝吉祥物「蠔寶寶」計畫獲得漁業署補助，開發漁村吉祥物「蘆竹溝蚵仔寶寶」公仔，強化蘆竹溝牡蠣養殖文化新亮點。

具有美工專長的協會理事陳泰豪設計「蘆竹溝蚵仔寶寶」公仔主視覺，融入會員意見和蘆竹溝牡蠣產業文化，再與委製廠商討論後，公仔造型有兩顆大大眼睛、波浪狀頭髮，胖胖圓滾滾的身材坐在蚵殼內，十分可愛，契合蚵仔的造型，目前已由廠商製作大型公仔。

邱永仁說，未來也會推出「蘆竹溝蚵仔寶寶」小公仔、文創品，代言行銷北門蚵等漁業產品，期盼「蘆竹溝蚵仔寶寶」發揮漁村吉祥物的魅力，讓外地遊客都認識蘆竹溝。

北門區著名的公仔有南鯤鯓代天府的Q版五府千歲，吉祥物有鬧出知名度的「虱目魚小子」，「蘆竹溝蚵仔寶寶」是第二個養殖漁業的公仔。

北門潟湖目前牡蠣養殖面積約有200公頃，蘆竹溝7成居民養蚵，1年可生產20000簍的牡蠣，每簍帶殼牡蠣以90公斤計算，年產1800公噸的帶殼牡蠣。

蘆竹溝農漁產業文化永續發展協會推廣品牌「北門蚵」，也參與南市農業局以「台南蚵」品牌和南市牡蠣養殖區一起打團體戰；邱永仁說，協會設有「蚵學園區」，將在蘆竹溝推廣食漁教育、友善海洋體驗課程，盼讓更多人喜歡蘆竹溝。

北門「蘆竹溝蚵仔寶寶」公仔，吉祥物造型可愛。（記者楊金城攝）

台南北門潟湖盛產牡蠣。（記者楊金城攝）

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