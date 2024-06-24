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鎖定印度「紅利高」客群 觀光署邀印度旅行業者踩線

交通部觀光署邀請印度10家專辦企業獎勵旅遊的旅行社業者6月20至25日來台踩線。（交通部觀光署提供）

交通部觀光署邀請印度10家專辦企業獎勵旅遊的旅行社業者6月20至25日來台踩線。（交通部觀光署提供）

2024/06/24 18:25

〔記者蔡昀容／台北報導〕印度經濟實力近年快速增長，新富階層及商務客群紅利高，交通部觀光署看好商機，邀請印度10家專辦企業獎勵旅遊的旅行社業者，6月20至25日來台灣踩線，為疫後首發團，今（24日）也舉辦「台灣、印度B2B業者商談交流會」，與15家台灣旅遊業者交流。

除了日韓、港澳、星馬泰越菲等國際旅客主力市場，觀光署將雙印市場（印尼及印度）視為下一個重要拓源據點。觀光署分析，印度是全球人口最多的國家，近年經濟實力快速增長，且具多樣性文化，「新富階層」及「商務客群」等紅利高，具開拓潛力與價值，今年來客規模預計可恢復至疫前4萬人次水準。

觀光署2月7日於第一大經濟城市孟買（Mumbai）設立「駐孟買台灣觀光服務處」，本月並邀請專辦獎勵旅遊的10家旅行社業者來台考察踩線，這次行程以宜蘭為主，體驗頭城農場農村生活、自然生態等休閒農場特色，參訪宜蘭傳藝園區認識台灣復古懷舊人文風情、歷史古蹟及傳統建築等，並欣賞東北角及宜蘭海岸風景區的優美山海景色；在台北停留期間，則參訪圓山飯店密道，及大稻埕體驗復古服飾換裝等。

觀光署今舉辦「台灣、印度B2B業者商談交流會」，台灣方面約有15家旅行社、飯店及觀光遊樂業者到場，副署長林信任也出席參與。

林信任轉述，印度業者對台灣疫後旅遊環境表達認可，顯示疫情期間國旅確有創新作為，例如既有景點推出新玩法、豐富的DIY體驗和其他遊程等，讓印度業者有很不一樣的體驗；此外，這次來台業者，多替企業舉辦獎勵旅遊，必須安排和前幾年不同地方的旅遊，台灣就是很好的選擇。

林信任分析，和印度業者做生意，我方業者要快速反應，今天的業者交流，印度業者表達高度興趣，觀光署也會積極爭取印度團來台。

觀光署預計下半年將再邀印度業者赴中南部踩線，例如探索台中山海屯都之美、感受高雄港都魅力，並評估考察自然景觀與文化資源豐富的花東地區。

印度旅遊業者來台踩線，體驗換裝行程。（交通部觀光署提供）

印度旅遊業者來台踩線，體驗換裝行程。（交通部觀光署提供）

交通部觀光署24日舉辦「台灣、印度B2B業者商談交流會」。（交通部觀光署提供）

交通部觀光署24日舉辦「台灣、印度B2B業者商談交流會」。（交通部觀光署提供）

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