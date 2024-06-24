傻眼！停車場出入口設在單行道 駕駛得先逆向才能停

彰化縣員林市中山路一座停車場出入口設在單行道旁，常有車輛不慎誤闖單行道而違規。（記者陳冠備攝）

2024/06/24 18:07

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市中山路旁有一座停車場，許多民眾前往停車時卻找不到出入口，原來該停車場的出入口，竟然設在一旁單行道的巷弄中，駕駛必須先逆向駛入，再切入停車場規劃的車道，才能進入停車場，讓許多駕駛擔心會不會「誤入歧途」，還沒停車卻先逆向被開單。

據了解，該座停車場由員林市公所與國有財產署合作開發闢建，佔地佔地745平方公尺，共可停放25輛車輛，每小時收費40元，每天最高收費180元，收費合理，吸引不少民眾前往停車，可是要停車時才發現，停車入口P指示右轉，但一旁卻設有「禁止右轉」標誌，兩個指標互相矛盾，讓民眾到底要不要違規逆向停車，感到左右為難。

請繼續往下閱讀...

員林市公所表示，中山路商家林立，民眾停車需求高，原本火車站前的立體停車塔停止營運後，公所只好另闢停車空間，經與國產署協議後合作開發該停車場，惟在設計之初發現，該場地旁還有一座停車場，入口處經常上演大排長龍景象，若新建停車場又把入口設在中山路上，恐造成車輛併排，讓交通陷入大打結狀況，因此考量將出入口設在單行道內，同時設計將單行道旁土地內縮2米，做為停車通道，地面也畫有箭頭指引，可避免逆向違規。

對此員林警分局表示，經查，該停車場在其土地上另闢通道供車輛進出，其通道並非道路，因此無逆向問題，另其路口轉角處劃設紅線禁止車輛臨時停，車輛壓線並無違規，不過該巷道出入變得複雜，建議在巷道口增設雙向出入路牌指引，以減少意外發生可能。

員林市公所指出，停車場出入口設在中山路上，容易造成車輛排隊並排，因此設計將出入口設計在單行道巷內。（記者陳冠備攝）

員林警方表示，該停車場在其土地上另闢通道供車輛進出，其通道並非道路，因此無逆向問題。（記者陳冠備攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法