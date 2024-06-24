為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

傻眼！停車場出入口設在單行道 駕駛得先逆向才能停

彰化縣員林市中山路一座停車場出入口設在單行道旁，常有車輛不慎誤闖單行道而違規。（記者陳冠備攝）

彰化縣員林市中山路一座停車場出入口設在單行道旁，常有車輛不慎誤闖單行道而違規。（記者陳冠備攝）

2024/06/24 18:07

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市中山路旁有一座停車場，許多民眾前往停車時卻找不到出入口，原來該停車場的出入口，竟然設在一旁單行道的巷弄中，駕駛必須先逆向駛入，再切入停車場規劃的車道，才能進入停車場，讓許多駕駛擔心會不會「誤入歧途」，還沒停車卻先逆向被開單。

據了解，該座停車場由員林市公所與國有財產署合作開發闢建，佔地佔地745平方公尺，共可停放25輛車輛，每小時收費40元，每天最高收費180元，收費合理，吸引不少民眾前往停車，可是要停車時才發現，停車入口P指示右轉，但一旁卻設有「禁止右轉」標誌，兩個指標互相矛盾，讓民眾到底要不要違規逆向停車，感到左右為難。

員林市公所表示，中山路商家林立，民眾停車需求高，原本火車站前的立體停車塔停止營運後，公所只好另闢停車空間，經與國產署協議後合作開發該停車場，惟在設計之初發現，該場地旁還有一座停車場，入口處經常上演大排長龍景象，若新建停車場又把入口設在中山路上，恐造成車輛併排，讓交通陷入大打結狀況，因此考量將出入口設在單行道內，同時設計將單行道旁土地內縮2米，做為停車通道，地面也畫有箭頭指引，可避免逆向違規。

對此員林警分局表示，經查，該停車場在其土地上另闢通道供車輛進出，其通道並非道路，因此無逆向問題，另其路口轉角處劃設紅線禁止車輛臨時停，車輛壓線並無違規，不過該巷道出入變得複雜，建議在巷道口增設雙向出入路牌指引，以減少意外發生可能。

員林市公所指出，停車場出入口設在中山路上，容易造成車輛排隊並排，因此設計將出入口設計在單行道巷內。（記者陳冠備攝）

員林市公所指出，停車場出入口設在中山路上，容易造成車輛排隊並排，因此設計將出入口設計在單行道巷內。（記者陳冠備攝）

員林警方表示，該停車場在其土地上另闢通道供車輛進出，其通道並非道路，因此無逆向問題。（記者陳冠備攝）

員林警方表示，該停車場在其土地上另闢通道供車輛進出，其通道並非道路，因此無逆向問題。（記者陳冠備攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中壢臨時前站建國路 恢復單行道
2024/06/06 05:30

中壢臨時前站建國路 恢復單行道
女子酒駕逆向又蛇行撞傷騎士 離譜影像曝光
2024/06/04 16:18

女子酒駕逆向又蛇行撞傷騎士 離譜影像曝光

紙風車來了！唐吉軻德冒險故事．重磅登場
休旅車逆向闖單行道不禮讓被拍錄瘋傳 警稱可罰600至1800元
2024/06/24 15:19

休旅車逆向闖單行道不禮讓被拍錄瘋傳 警稱可罰600至1800元
兼顧通學安全 竹北莊敬一路涵洞8/1改單行道
2024/06/11 18:20

兼顧通學安全 竹北莊敬一路涵洞8/1改單行道
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播