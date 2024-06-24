豔陽太毒辣！ 台南關廟麵也要「防曬」

全台飆高溫，標榜自然日曬的關廟麵，也要注意避免「熱傷害」。（記者吳俊鋒攝）

2024/06/24 16:20

〔記者吳俊鋒／台南報導〕國內各地都飆高溫，台南知名產業之一的關廟麵，標榜以天然曬製為主，但遇到毒辣的豔陽，仍得縮短「日光浴」的時間，否則容易斷裂，造成另類的「熱傷害」，影響品質。

關廟區農會推廣部主任黃國斌表示，若是天氣太熱，必須減少日曬時間，並移至室內「回溫」，避免麵條「脆化」，尤其乾燥得過快，就容易膨鬆，影響賣相與口感。

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黃國斌說，關廟麵與鳳梨、竹筍等並列地方三寶，轄內大小廠商逾30家，已成為遠近馳名的特色產業；曬製時間的斟酌，真的要靠經驗，才能有絕佳的品質。

從業30年的長安製麵廠負責人陳興隆指出，一般「初曬」時間約2.5小時，冬季則是3小時，但依照目前的高溫，僅需1.5小時，就得收進屋內放置，翌日再進行「複曬」，直到完全乾燥為止。

陳興隆說，無論太陽多大，隔天的複曬都是4小時，因首日的初曬很重要，關廟麵剛製成，仍有水分，乾燥時間的長短，攸關品質好壞，必須精準拿捏。

陳興隆目前也是歸仁街區繁榮發展協會理事長，他認為，麵跟人一樣，在豔陽下待久了，也容易熱傷害，氣溫超過攝氏36度，就得密切注意減少曬製時間。

陳興隆強調，除了注意高溫之外，正在日曬的關廟麵，也害怕氣候驟變，突然下雨，常讓工作人員措手不及，產品只要沾水、浸濕，都形同作廢，名副其實地「看天吃飯」。

關廟麵製成後，接續要進行天然日曬。（記者吳俊鋒攝）

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