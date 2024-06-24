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昆蟲成替代蛋白來源之一成趨勢 農試所舉行國際論壇

歐盟已核可麵包蟲成為飼料的合法添加物。（農試所提供）

歐盟已核可麵包蟲成為飼料的合法添加物。（農試所提供）

2024/06/24 14:43

〔記者楊媛婷／台北報導〕昆蟲作為蛋白質的補充來源已是趨勢，農業部農試所今（24日）舉行國際論壇，邀請國外專家共同探討昆蟲養殖的最新發展，農試所所長林學詩表示，飼養昆蟲比動物更省碳，並且生長速度與繁殖力強，是國際視為最具潛力供應人類與動物穩定蛋白質來源之一。

農試所聯合雲林科大、中研院和台灣昆蟲學會主辦「2024年植物基質昆蟲養殖國際論壇」，邀請來自韓國、泰國、菲律賓、馬來西亞及德國等多位國外專家，共同探討昆蟲養殖的多元應用和最新發展，林學詩表示，昆蟲可在許多農業的剩餘資材上繁殖，發展飼料昆蟲可兼顧循環農業，也因台灣的環境適合昆蟲養殖，加上昆蟲養殖用水量少，能應對氣候變遷，該所自2019年就開始評估昆蟲替代蛋白質的可能性，並且在隔年籌組昆蟲應用於動物飼料的研究團隊。

農試所主秘謝廷芳補充說明指出，適合用在動物飼料蛋白質添加物的昆蟲有麵包蟲和黑水虻等，飼養食用或飼料添加物的昆蟲通常都會在可調控的密閉環境，安全無虞外，其中麵包蟲已被歐盟列入飼料的合法添加物，這次農試所跨單位舉行國際論壇，也是希望更廣泛蒐集並討論國際運用食用昆蟲的趨勢。

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