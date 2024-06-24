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負責審議中小學課綱 課審會非政府委員任期將屆啟動遴選

負責審議中小學課綱之課審會非政府委員任期將屆，教育部邀各界推薦新委員。圖為課審會首度納入22名學生代表，8年前在彰化女中選舉課審會首屆學生代表。（資料照）

負責審議中小學課綱之課審會非政府委員任期將屆，教育部邀各界推薦新委員。圖為課審會首度納入22名學生代表，8年前在彰化女中選舉課審會首屆學生代表。（資料照）

2024/06/24 14:27

〔記者林曉雲／台北報導〕負責中小學課綱審議之「高級中等以下學校課程審議會」，審議大會現任委員48人，其中非政府代表委員13人將於今（113）年12月24日任期屆滿；各分組審議會委員將於明（114）年2月26日及10月31日任期屆滿，教育部一併啟動遴選作業，請各界踴躍推薦。

教育部國教署組長黃瀞儀說明，為廣納各界人才，國教署辦理「高級中等以下學校課程審議會」非政府代表委員遴選作業，請各界踴躍推薦，提醒在推薦課審會委員前，先徵詢意願，確認其同意配合公開姓名及參與會議時之發言摘要，於今（113）年8月12日前上網提供推薦名單。

黃瀞儀表示，受理推薦課審會委員類型包括：國內具高級中等學校（普通型、單科型、技術型、綜合型）、國中或國小及特別類型教育（包括特殊教育、藝術才能及體育）課程、教學或評量之專家學者及領域、學科、群科之專家學者或教師；教師組織成員；校長組織成員；家長組織成員；前3類以外之教育相關之非政府組織成員以及社會公正人士。

黃瀞儀說明，課審會委員任期4年，任滿得連任，課審會任務包括課綱總綱、各領域、科目、群科課綱等審議；學校課程修訂原則審議；其他依法應由課審會決議事項，而為使課程綱要審議過程公開透明，課審會所召開會議，將作成會議紀錄及委員發言摘要，併同委員姓名公開；課審會審議大會委員具非政府代表身分的委員候選人，將依高級中等教育法第43條之1規定，由行政院提名後，提交課審會委員審查會以過半數同意，再送請行政院院長聘任。

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