豪雨後倒光！ 西螺大橋下「媽祖加持愛心」稻田奇蹟 開心收割

西螺大橋下愛心奇蹟！ 倒伏現愛心，今年全面收割。（記者顏宏駿攝）

2024/06/23 11:15

〔記者顏宏駿／彰化報導〕溪州鄉西螺大橋下一處號稱種給「大甲媽」觀賞的稻田，日前因連續豪大雨造成全面倒伏，只有正中央浮現一「心」型圖案，被民眾稱為「媽祖加持的愛心」。

這片稻田由第河川局第四分署結合溪州鄉公所、溪州農會共同打造地方觀光亮點，今年首度傳出全面倒伏，好在媽祖保佑，沒有再發生致災情降雨，「獨留一顆心」到最後關頭，讓鄉民樂開懷，今天進行稻子收割。

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收割現場傳統農具展示，有傳統的風鼓機和打穀機，同時還有「古早鐵馬」供民眾騎乘，主辦單位還請來薩克斯樂隊，立委謝衣鳯、溪州鄉長江淑芬、第四河川分署長李友平、溪州鄉公所總幹事彭顯賦率領150位民眾，手執鐮刀，一把一把「割」下「愛心」。在烈日的照射下，大家汗如雨下，但看到金黃色的稻子收成， 大夥眉開眼笑，現場洋溢著豐收的歡樂氣氛，中午則吃割稻飯。

這塊稻田為第四河川分署所有，因位於西螺橋下，每年四月大甲媽遶境過橋時都會看到，因此打造為稻米觀光亮點，以稻子的顏色和圖形，拼湊出每一期稻作的圖案。

今年一期為一心圖案，因稻的品種和種植時間的不同，呈現外圍稻子全面倒光光，獨留中央的愛心稻的獨特畫面，民眾說，「天公作美」、「媽祖作美」。隨著今天「開心」割稻完成，接下來將播下第二期稻作，老天爺會給民眾什麼驚喜，大家都滿心期待。

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