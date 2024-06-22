ChatGPT當面試官 雲嘉南就業博覽會開出100K搶人才

「AI智慧面試官」導入ChatGPT，模擬面試更生動。（記者洪瑞琴攝）

2024/06/22 16:21

〔記者洪瑞琴／台南報導〕勞動力發展署雲嘉南分署雲嘉南就業博覽會今（22日）登場，70家廠商釋出3700個工作機會，有廠商端出月薪最高10萬元搶人才，還有「AI智慧面試官」利用ChatGPT問答，吸引不少民眾到場體驗。

薪資部分，多家廠商都祭出優質待遇網羅人才。例如泰吉軒實業、王品餐飲、互助營造及緯穎科技都開出月薪最高6萬元分別要找課級主管、儲備店長等，而直得科技為了延攬國內業務工程師，開出全場最高薪資100K（10萬元），吸引求職者探路。

請繼續往下閱讀...

去年話題十足的「AI智慧面試官」，今年特別升級系統導入時下超夯的人工智慧ChatGPT，針對求職者的面試模擬，自我介紹技巧及應對能力，對應更佳準確分析；若求職者答不好，AI面試官還會提醒你說「準備好了再來」，十分人性化。從今年7月16日起，民眾可至雲嘉南分署青年職涯發展中心預約使用「AI智慧面試官」，改善一面試就緊張的問題，順利就業去。

就博會今、明兩天選在人潮多的新光三越百貨台南中山店。勞動部政務次長王安邦表示，這次就業博覽會不僅是雲嘉南地區規模最大的，提供職缺中有8成都是嘉南地區的在地工作，且約有700個職缺起薪超過3萬5000元，希望雲嘉南求職者留在自己的故鄉打拚，更歡迎北漂青年能回來家鄉就業。

王安邦說，勞動部為了讓畢業青年零時差銜接就業市場，整合多部會推出「投資青年就業方案」，另因應中高齡及高齡者再就業，包含提供55歲以上或45歲以上依法退休勞工，就業獎勵最高6萬元的「壯世代就業促進獎勵」，鼓勵企業多給就業機會，相信這一群擁有戰鬥力的勞，工將會是企業人力缺口的好幫手。

雲嘉南就業博覽會，今日在新光三越台南中山店登場。（記者洪瑞琴攝）

雲嘉南就業博覽會，科技廠商釋出月薪最高10萬搶人才。 （記者洪瑞琴攝）

雲嘉南就業博覽會選在人潮多的百貨公司，吸引民眾參加。（記者洪瑞琴攝）

雲嘉南就業博覽會，海巡署設攤宣傳。（記者洪瑞琴攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法