為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

土石流淹沒鐵軌畫面曝！229次自強號乘客搭接駁車回花蓮

台鐵清水隧道南口被土石流衝擊，造成列車出軌、7人受傷。（民眾提供）

台鐵清水隧道南口被土石流衝擊，造成列車出軌、7人受傷。（民眾提供）

2024/06/21 20:08

〔記者游太郎、花孟璟／花蓮報導〕台鐵公司229次自強號北上開往樹林列車，今天下午4點50分行經北迴線清水隧道南口，軌道遭土石流入侵，造成第2節車廂出軌，車上525名乘客含司機員共9人受傷，列車61歲陳姓司機右手肘骨折，區間車晚間6點50分出發將人員接駁到崇德站、花蓮站。

台鐵公司指出，傍晚5點成立一級應變小組、東部地區應變小組與現場前進指揮所，229次車上525名旅客傍晚6點左右已搭上4033次區間車，接駁回崇德站、新城站，目前和仁=崇德間以東正線單線雙向行車。

61歲陳姓列車駕駛員右手肘骨折出血，到場協助的新城警分局警方說，輕傷乘客統計有14人，目前官方數字是傷者9人，傷者在4033次區間車往1車移動，晚上7點09分新城站下車後全部轉救護車，以接駁送醫治療，未受傷的旅客則已全數接駁往崇德站。

台鐡花蓮站長楊舜安說，該路段沒有邊坡預警機制，但這次是土石流，即使有預警系統也無法提前偵測到，造成列車直接通過土石流軌道導致1車、2車出軌，司機員則因緊急剎車撞到駕駛台，導致手臂骨折，共7人分送慈濟、門諾及國軍花蓮總醫院，另有3人在車上醫護人員簡單包紮後自行返家。

229次乘客疏散，從隧道內走出來又徒步走一段鐵軌，到接駁處上車。（鐵路警察局提供）

229次乘客疏散，從隧道內走出來又徒步走一段鐵軌，到接駁處上車。（鐵路警察局提供）

229次自強號停在和仁隧道內，旅客下車疏散。（鐵路警察局提供）

229次自強號停在和仁隧道內，旅客下車疏散。（鐵路警察局提供）

229次自強號旅客搭上接駁車回新城、花蓮各站，大家都是驚魂未定。（台鐵局提供）

229次自強號旅客搭上接駁車回新城、花蓮各站，大家都是驚魂未定。（台鐵局提供）

4033次區間車在晚上7點09分開到新城車站，傷者下車準備接駁前往醫院。（鐵路警察局提供）

4033次區間車在晚上7點09分開到新城車站，傷者下車準備接駁前往醫院。（鐵路警察局提供）

4033次區間車在晚上7點09分開到新城車站，受傷的陳姓司機員骨折送醫。（鐵路警察局提供）

4033次區間車在晚上7點09分開到新城車站，受傷的陳姓司機員骨折送醫。（鐵路警察局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
新自強號遭土石流衝擊出軌卡清水隧道內 525乘客區間車接駁
2024/06/21 18:45

新自強號遭土石流衝擊出軌卡清水隧道內 525乘客區間車接駁
自強號花蓮遇土石流列車出軌！司機員骨折、9乘客受傷
2024/06/21 19:10

自強號花蓮遇土石流列車出軌！司機員骨折、9乘客受傷

AI帶動大南方 台南小巨蛋掀萬人紅利
土石流淹沒花蓮軌道 台鐵：明天中午前有望恢復雙線通車
2024/04/22 22:35

土石流淹沒花蓮軌道 台鐵：明天中午前有望恢復雙線通車
搭新自強號去福隆沙雕季！台鐵今宣布加開班次
2024/06/18 13:41

搭新自強號去福隆沙雕季！台鐵今宣布加開班次

中華電信「數位創新應用系列賽」開跑
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播