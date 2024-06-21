土石流淹沒鐵軌畫面曝！229次自強號乘客搭接駁車回花蓮

台鐵清水隧道南口被土石流衝擊，造成列車出軌、7人受傷。（民眾提供）

2024/06/21 20:08

〔記者游太郎、花孟璟／花蓮報導〕台鐵公司229次自強號北上開往樹林列車，今天下午4點50分行經北迴線清水隧道南口，軌道遭土石流入侵，造成第2節車廂出軌，車上525名乘客含司機員共9人受傷，列車61歲陳姓司機右手肘骨折，區間車晚間6點50分出發將人員接駁到崇德站、花蓮站。

台鐵公司指出，傍晚5點成立一級應變小組、東部地區應變小組與現場前進指揮所，229次車上525名旅客傍晚6點左右已搭上4033次區間車，接駁回崇德站、新城站，目前和仁=崇德間以東正線單線雙向行車。

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61歲陳姓列車駕駛員右手肘骨折出血，到場協助的新城警分局警方說，輕傷乘客統計有14人，目前官方數字是傷者9人，傷者在4033次區間車往1車移動，晚上7點09分新城站下車後全部轉救護車，以接駁送醫治療，未受傷的旅客則已全數接駁往崇德站。

台鐡花蓮站長楊舜安說，該路段沒有邊坡預警機制，但這次是土石流，即使有預警系統也無法提前偵測到，造成列車直接通過土石流軌道導致1車、2車出軌，司機員則因緊急剎車撞到駕駛台，導致手臂骨折，共7人分送慈濟、門諾及國軍花蓮總醫院，另有3人在車上醫護人員簡單包紮後自行返家。

229次乘客疏散，從隧道內走出來又徒步走一段鐵軌，到接駁處上車。（鐵路警察局提供）

229次自強號停在和仁隧道內，旅客下車疏散。（鐵路警察局提供）

229次自強號旅客搭上接駁車回新城、花蓮各站，大家都是驚魂未定。（台鐵局提供）

4033次區間車在晚上7點09分開到新城車站，傷者下車準備接駁前往醫院。（鐵路警察局提供）

4033次區間車在晚上7點09分開到新城車站，受傷的陳姓司機員骨折送醫。（鐵路警察局提供）

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