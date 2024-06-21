老饕分析「鼎泰豐價值」 網大讚：台灣之光

有饕客表示，他發現很多人都不懂鼎泰豐的價值。（資料照）

2024/06/21 20:38

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣餐飲品牌「鼎泰豐」不只深受國人喜愛，更是外國觀光客來台必吃，招牌的小籠包，可說是台灣代表性美食，不過近日鼎泰豐宣布調漲價格，平均漲幅6%，讓不少民眾哀嚎，有饕客表示，他發現很多人都不懂鼎泰豐的價值，並分析鼎泰豐的優點，吸引網友大讚。

一名饕客在PTT發文表示，許多人看到鼎泰豐漲價的新聞後，紛紛吐槽「我家巷口炒飯好吃又便宜」，他才發現不少人不懂鼎泰豐的價值。他分析，鼎泰豐餐點調味單純又不過重，服務人員水準也遠勝其他餐廳，不容易踩到地雷，因此適合帶外國友人來嘗試，雖然鼎泰豐價格不算便宜，但是北市不少中菜價格都更高。他認為，「台灣食物大多不重視口感，但鼎泰豐餐點口感都不錯，鼎泰豐長期經營的品牌價值，餐廳提供穩定的餐點品質與服務」。

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貼文曝光後，吸引許多網友回應，「鼎泰豐台灣之光」、「鼎泰豐光黃瓜大部分餐廳都沒辦法做出來」、「從來不是貴的問題，是你的問題」、「我覺得最神的是擔擔麵，那個調味堪稱藝術品」、「說我家巷口屌打的那些人本來就不是鼎泰豐的客群吧」、「台灣人只看CP值，所以造就一堆巷口嗆客人的在地小吃慣老闆」、「這種像是日常小吃，卻做到美味的程度，也是非常的不容易」、「鼎泰豐的炒飯真的吃得到蛋香、蔥香，跟食材本身的味道，巷口炒飯比誰醬油放得多、味精加得重、油誰放得多」。

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