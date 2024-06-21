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東彰道路北段估年底完工 拚明年農曆年前全線通車

彰化縣東彰道路工程，分3標發包施工，目前工程進展都超過7成，可望於今年底完工。（記者張聰秋攝）

彰化縣東彰道路工程，分3標發包施工，目前工程進展都超過7成，可望於今年底完工。（記者張聰秋攝）

2024/06/21 18:13

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣東彰道路工程是全縣第一條臨八卦山脈興建的東縱向快速道路，北段工程2022年底分3標施工，目前3標工程進度均達7到8成，預計今年底完工。

東彰道路全長約27.38公里，雙向20到28米寬，總經費高達85億元，工程分為北段、中段及南延段3段進行，其中，北段全長約10.42公里經費38億元，中段9.4公里經費35億元，南延段7.56公里經費12億元。中段已於7年前通車，南延段於2022年動工，部分路段去年已通車，預計今年10月底全線開通，北段分3標發包施工，預計今年底完工。

縣府希望明年元月春節前開放全線通車，屆時可大幅提升彰化縣南北交通便利性，促進沿線鄉鎮市的工商業發展，提高房地產開發價值。

縣長王惠美昨天視察北段第3標段的員林市大饒路段，柏油路面已鋪設完成大半，只剩收尾項目，其餘一、二標段也如期施工中。

工務處長林漢斌說，預計北段3標同步於年底完工，完工後進行工程清算與驗收，順利的話，將於明年農曆年前與南延段一起啟用，屆時即可宣告全線通車。

東彰道路北段起自台74甲花壇路段，經花壇、大村、員林，終到省道台76線林厝交流道，北接台74甲快速道路和高鐵台中站，南接中段通往彰化高鐵站，再由中段串聯南延段，終點到縣道141線二水鄉民生路，通往國道3號南雲交流道，一路通往雲林、南投等縣市。

東彰道路北段員林市大饒路段，柏油路面已鋪設完成大半，剩收尾道路標線等細項。（彰化縣政府提供）

東彰道路北段員林市大饒路段，柏油路面已鋪設完成大半，剩收尾道路標線等細項。（彰化縣政府提供）

東彰道路南延段去年局部通車，今年10月底全線完工，起點大社南路與斗中路銜接縣道141線，終點為縣道141線二水鄉民生路段。（彰化縣政府提供）

東彰道路南延段去年局部通車，今年10月底全線完工，起點大社南路與斗中路銜接縣道141線，終點為縣道141線二水鄉民生路段。（彰化縣政府提供）

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