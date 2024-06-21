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北市東山高中國中部超收142人 學生棄明星國中恐兩頭空

北市私立東山高中國中部違規超收142名國中新生，恐遭重罰。（擷取自Google Map）

北市私立東山高中國中部違規超收142名國中新生，恐遭重罰。（擷取自Google Map）

2024/06/21 16:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕民眾爆料指出，孩子原要就讀北市東山高中國中部，卻因校方超收與教育局協調增班不成而無法報到。教育局表示，東山今年超收142人，4月時已告知校方無法增班，後續將協助學生安置，而校方恐面臨減少部分或全部招生。

教育局副局長陳素慧表示，過往沒見過如此嚴重的超收狀況，今年東山高中可招收14個班630位新生，但因4月考試入學錄取分數設定過低，導致額外超收142位新生，教育局已要求校方協助學生回到原設籍學區就讀，針對違法超收情形也將提送諮詢委員會討論，從重懲處。

她說，針對東山高中此次行政缺失，由於校方沒有申請補助款，未來將朝減少部分或全部班級招生名額進行；此外，私校未依招生辦法招生，可針對承辦人、主任、校長個別處行政罰鍰30萬至150萬元。

據悉，還有家長為了入學東山放棄設籍學區內的明星國中，對此教育局表示，如本來有登記並獲分發公立國中，但因東山高中而放棄的學生，會協助安置回原國中；如原本未登記者則與其他學生一起改分發。教育局中等教育科科長黃喬偉表示，已要求學校於下週二年提供完整錄取名冊。

對此，東山高中表示，對於招生作業疏失帶來的困擾深表歉意，也感謝主管機關願意協助超額新生就讀原學區學校，學校將全力協助，即起將開始辦理退費與補償事宜。

據了解，校方將退回報名費2萬2千元，並加發2萬2千元，共補償4萬4千元給被勸退學生。

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