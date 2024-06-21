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2期作水稻收入保險至8月底 農業部籲把握時間投保

農業部農金署表示，2024年2期作的水稻收入保險投保期限到8月31日為止。（資料照）

農業部農金署表示，2024年2期作的水稻收入保險投保期限到8月31日為止。（資料照）

2024/06/21 15:54

〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部自2022年開辦水稻收入保險，開辦迄今年1期作為止，已有72.8萬位農民投保57.2萬公頃，農金署今（21日）表示，2024年2期作的投保期限到8月31日為止，呼籲農民把握時間投保。

水稻收入保險的保障範圍涵蓋天災、疫病及蟲害，農金署副署長周妙芳表示，水稻收入保險分為「基本型」及「加強型」，「基本型」保險為全面納保項目，農民無須繳納保險費，由農業部全額補助，理賠基準為各鄉鎮市區平均產量減產超過2成，每公頃即可獲理賠1.8萬元，農民如未完成投保程序，將無法獲得保險理賠，因此請務必完成投保程序。

周妙芳指出，「加強型」保險提供沒有申報公糧之農民自由選擇加保，並區分為一般加強型及優質加強型，兩者保費相同，優質加強型僅限「契作集團產區營運主體」，或取得「有機」、「產銷履歷」或「友善環境耕作」驗證之農民可加保，能獲得較高的理賠金額，以適度引導種植高品質稻米，提升產業競爭力。至於保費部分，農業部補助1/2保險費，部分縣市政府亦加碼提供補助，農民最低只要繳交1成保險費，保單即可生效。

農業部說明，開辦水稻收入保險後，因2022年1期作稻熱病嚴重，及2023年2期作小犬等颱風侵襲，累積至2023年2期作已有7.9萬位農民獲得理賠約14億元。

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