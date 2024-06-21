向鳥山明致敬！高捷動漫祭號召「七龍珠」與「機器娃娃」

2024高捷動漫季啟動，圖為2022Coser集合盛況，今年號召七龍珠與機器娃娃等角色，要向鳥山明致敬。（高捷提供）

2024/06/21 08:08

〔記者王榮祥／高雄報導〕​高捷動漫祭相關活動正式發布，除人氣超高的動漫遊戲展、動漫舞蹈大賽，百名coser召集令更將號召七龍珠、怪博士與機器娃娃角色齊聚，要向日本知名漫畫家鳥山明（2024/3辭世）致敬。

高捷說明，年度動漫祭7/1由夏日集章換好禮（R8、R10、R11、R16、O10等5站，時間到9/1）暖場，7/6（六）~7/7（日）WS48動漫遊戲展在高雄社教館舉行，7/20（六）11:00-17:00百名Cosplay召集令在R10美麗島站登場，7/21（日）11:00-17:00動漫舞蹈大賽在R10美麗島站，8/10（六）11:00-17:00百名Cosplay召集令在R10美麗島站，8/11（日）11:00-17:00Cosplay角色扮演全國大賽在R10美麗島站。

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動漫迷超期待的動漫二手市集，分別規劃在7/20（六）、7/21（日）、8/10（六）、8/11（日），每天上午11:00到傍晚17:00，於R10美麗島站舉行，動漫二手市集&百名coser報名網址https://acgncc.com/wskm/。

高捷指出，今年兩場百名coser召集令，7/20（六）號召主題為穿漢服、和服、羅莉塔、BJD娃娃，8/10（六） 號召主題則是打扮成七龍珠和怪博士與機器娃娃角色，向日本知名漫畫家鳥山明（2024/3辭世）致敬。

活動詳情可上網或至高捷臉書粉專。

高捷動漫祭公布各活動時段，今年特別向鳥山明致敬，號召「七龍珠」與「機器娃娃」齊聚。（高捷提供）

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