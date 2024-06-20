什麼是資優生？葉丙成：刷題出來的解題能力不是真資優

教育部政次葉丙成（右）在一場資優教育論壇中，和老師、已退休的台大數學系教授楊維哲（左）「喜相逢」。 （取自葉丙成臉書）

2024/06/20 18:46

〔記者林曉雲／台北報導〕什麼是資優生？教育部政務次長葉丙成說，資優應該是具備解決別人無法解決問題的能力，刷題刷出來的解題能力，不是真的資優。

葉丙成近日應邀參加國立台灣師範大學數學系教授林俊吉舉辦探討資優生教育論壇。講者們也多認為，具備對他人的關懷、願意用自己的能力幫別人解決問題的利他思維，是過去在資優教育比較欠缺的部分。

請繼續往下閱讀...

葉丙成在臉書發文說，他從高中在台大數學系上數學開始、到後來數學奧林匹亞選手集訓、再到後來保送台大數學系，是目前已退休的台大數學系教授楊維哲看著他長大，當他看到85歲老師跟以前一樣有活力，在台下聽他們分享感到很高興。

葉丙成說，他會後去向老師楊維哲致意，老師嘆可惜今天沒有找他講話，他想要告訴大家，他心中認為的資優，其實是在人格（personality）這塊，而不是在於解題。

楊維哲舉葉丙成當台大數學系學會會長時的故事為例，有一年暑假他在系館教暑修微積分，看到葉丙成號召系上同學隔天一起去把數學系髒亂了很多年的地下室進行大掃除、大清理、重新粉刷。

結果隔天楊維哲只看到葉丙成一個人在掃地，他也幫葉丙成一起掃，掃了一陣子後得離開去教課，後來有同學陸陸續續來幫忙清掃，整理之後的地下室變得乾淨舒適，印象很深刻。

楊維哲說，真正的資優是像這種願意去為大家做沒人想要做的事情的特質。葉丙成請老師幫寫推薦信時，楊維哲也把這段故事寫在信裡。他認為有這樣性格的人去唸什麼學校什麼系，都沒問題。

葉丙成說，他聽完老師的話內心非常澎湃，沒想到30年前憑著一股傻勁在做的事，老師不但看到還記得，而且老師記得的不是因為他數學多天才，而是因為他去做了沒有人想要做的事，老師楊維哲及大學研究所時期遇到的幾位老師，為了推動社會前進做了許多事、付出許多心力，教育是愛與榜樣，他很幸運有這些師長作為榜樣。

葉丙成也說，老師楊維哲或許也是以30年前的故事，提醒他去教育部做事時，要記得30年前那個充滿傻勁、推動沒人做的事的自己，要他莫忘初衷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法