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基捷5車站升級 基市府增加4.5億財政負擔 謝國樑：值得投資

基隆捷運規劃案中，基捷路線跨越基隆河行經六合橋，基市工務處建議，參考汐止新社后橋的案例，朝原有橋梁與捷運橋梁共構來研議。（圖為基隆市政府提供）

基隆捷運規劃案中，基捷路線跨越基隆河行經六合橋，基市工務處建議，參考汐止新社后橋的案例，朝原有橋梁與捷運橋梁共構來研議。（圖為基隆市政府提供）

2024/06/20 16:55

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆捷運專案小組20日會議中決議，將把基捷原本規劃設計的經濟型站體升級，設置無障礙設施並升級月台，但基市財政負擔，預估將因此增加4億5千萬。基隆市長謝國樑表示，為民眾打造友善空間，是很值得投資的公共建設。

基市府祕書長方定安表示，先前基隆捷運在綜合規劃階段時，車站設計原則採「工程輕量、經濟簡約、滿足無障礙空間、最小用地範圍」為設計原則。因此，基捷全線僅在八堵站、南港展覽館站及南港站配置廁所及站務員，其餘車站皆無。

另外，基捷旅客進出站驗票及月台設計，參考淡海輕軌的站體設計，不設閘門；原先綜合規劃階段基於經濟性考量，並將車站限縮在道路範圍內規畫，以避免車站用地再額外徵收私人地。

不過，謝國樑在廿日會議中說，捷運站一定要有親子廁所、無障礙環境及哺乳室等友善空間，配置月台門、電扶梯、電梯及配置旅客服務處與站務人員。

方定安表示，台北市、新北市及基隆市經過共同研商，決定將基隆捷運全線車站進行服務功能及空間的提升，月台由3.5公尺增加至7.5公尺，同時車站穿堂層與月台層間也設置2座樓梯，確保逃生及消防安檢規定。

方定安透露，此舉每站的造價將自4．8億元上升至11．3億元，若依原核定補助比例計算，則基市府需再多負擔每站9千萬，基隆市境內5站共增加4億5千萬元。

基隆市政府交通處長王圳宏表示，已研擬自償性債務舉借及償還計畫，後續將針對捷運票箱收入、設施租金、土地開發回饋等捷運建設自償性收益部分，依程序向金融行庫融資貸款，有關基隆捷運原負擔47．92億，後續如果修正計畫通過，市府負擔額需再增加的話，將據以增貸所需建設費用。

另外，配合捷運路線跨越基隆河行經六合橋，基市工務處建議，參考汐止新社后橋的案例，朝原有橋梁與捷運橋梁共構來研議，相關經費將向中央爭取挹注。

基隆捷運專案小組20日會議中決議，將把基捷原本規劃設計的經濟型站體升級，設置無障礙設施並升級月台，但基市財政負擔，預估將因此增加4億5千萬。（圖為基隆市政府提供）

基隆捷運專案小組20日會議中決議，將把基捷原本規劃設計的經濟型站體升級，設置無障礙設施並升級月台，但基市財政負擔，預估將因此增加4億5千萬。（圖為基隆市政府提供）

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