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苗市5路段7月1日實施假日收費 民眾質疑「搶錢」？

苗栗市府前路段，從七月一日起將實施假日收費。（記者張勳騰攝）

苗栗市府前路段，從七月一日起將實施假日收費。（記者張勳騰攝）

2024/06/20 15:28

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市公有路邊收費停車場長期以來假日不收費，苗栗市公所昨公告，市區中正、中山、府前、府東及縣府路，從7月1日將實施假日收費，引發部份民眾質疑「搶錢」？苗栗市公所澄清，因市區重要路段，假日停車格被佔用，致民眾無處可停車，影響市民鄉親就醫、購物等臨時停車的權益，此措施已報苗栗縣政府同意才實施。

苗栗市公所公告的週六、日實施收費路段範圍為中正路（為公路-愛國路）、中山路（為公路-國華路）、府前路（縣府路-忠貞路）、府東路（自治路-府前路）及縣府路（府東路-忠孝路）等5條路段。假日收費時間為上午8點至下午7點止；收費標準小型車每半小時10元整，停車時數一律以半小時計費，未滿30分鐘以30分鐘計，逾30分鐘以一小時計。

惟這項措施，被民眾質疑是「搶錢」？苗栗市公所回應，苗栗市路邊停車收費時段原為假日及國定例假日不收費，惟考量近年來在假日時，重要交通路段停車格使用周轉率低，有暫時停車需求的民眾一位難求，無處可停，影響市民鄉親就醫、購物等臨時停車的權益，因此才比照頭份市及竹南鎮實施假日收費。

有民眾說，假日到苗栗市區重要道路購物或用餐，停車位常一位難求，相當不方便，贊同這項使用者付費措施。

苗栗市縣府路段，從七月一日起將實施假日收費。（記者張勳騰攝）

苗栗市縣府路段，從七月一日起將實施假日收費。（記者張勳騰攝）

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