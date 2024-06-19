亞太農業技術展覽首度移師台南 13國199家廠商參展

第8屆亞太區農業技術展覽暨會議首度移師台南，共有13個國家199家廠商參展。（記者劉婉君攝）

2024/06/19 16:52

〔記者劉婉君／台南報導〕第8屆亞太區農業技術展覽暨會議首度移師台南，今（19）日起至21日在大台南會展中心舉行，共有13個國家199家廠商參展，因應氣候變遷等全球議題，聚焦永續、環保、創新相關轉型升級技術及解決方案。

此次展覽融合農漁畜業，包括種子種苗、智慧農業設施、冷鏈技術、省工機械、畜牧飼料、智慧禽畜設備、漁業智慧養殖設備等領域。並將舉辦52場由產業專家領銜的論壇及研討會。

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農業部政務次長胡忠一表示，亞太農業技術展覽暨會議舉辦8年來，已建立國際農業技術買賣平台，以往在北部舉辦，今年第1次移師到台南，中南部是農漁畜相關產業的重鎮，今年適逢台南400，非常有意義，希望參展的國內外廠商與民眾，可以多了解台南，了解台灣文化。

胡忠一說，台灣的創造力和農業技術研發能力非常強，農業部也與13家合作廠商在展場中設立台灣館，把相關成果與全世界分享，包括對環境友善技術、智慧農業及機械設備發展，希望透過國際性交流，加速協助解決氣候變遷等問題。依照過去幾年辦理的經驗，參展廠商因展覽而增加的收益將近3千萬元。

黃偉哲表示，此次展出包括荷蘭、丹麥等國家技術，可協助引領台灣、世界朝向更減碳、環保、生態的方向前進，與世界接軌，期盼能協助中南部的農民，找到更多協助優化生產的技術。台南是台灣重要農業基地，也是畜牧業非常發達地區，希望這類農業技術展覽都能到中南部來舉行，真正深入農、漁、畜產業生產地區。

農業部也與13家合作廠商在展場中設立台灣館。（記者劉婉君攝）

第8屆亞太區農業技術展覽暨會議今（19）日起至21日在大台南會展中心舉行。 （記者劉婉君攝）

第8屆亞太區農業技術展覽暨會議今（19）日起至21日在大台南會展中心舉行。 （記者劉婉君攝）

第8屆亞太區農業技術展覽暨會議今（19）日起至21日在大台南會展中心舉行。 （記者劉婉君攝）

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