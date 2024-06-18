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桃園市「組合式減速平台」易摔車？交通局回應論戰這樣說

桃園市交通局去年10月起試辦組合式減速平台，全市共有6處。（資料照）

桃園市交通局去年10月起試辦組合式減速平台，全市共有6處。（資料照）

2024/06/18 19:35

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市政府交通局去年10月起試辦「組合式減速平台」，全市已有6處路段設置，交通局實測平均降速達3成，但減速平台安全性引發質疑，認為易造成機車騎士摔車。交通局交通工程科科長曾啟倫說，試辦至今未有接獲騎士摔車案例，平台設置目的在減速，前方也設有警示標誌提醒。

中壢區中原陸橋旁平面道路是首處試辦組合式減速平台路段，今年桃園、中壢、八德區新增5處，交通局預計今年續增6到10處。但有民眾反映，組合式減速平台是橡膠材質、隆起在路面，發現上頭黃色及白色塗料會有脫落情形，橡膠也會有翹起疑慮，容易造成機車騎士摔車，下雨天危險性更高，為了安全而設置，反倒令人產生不安全的疑慮，如果因此摔車可以請求國賠嗎？

也有人認為，減速平台設置的目的就是要你減速，一來可以提高路口安全，二來減速後就不易發生摔車等問題，但市府應該把關減速平台的品質，若是因品質不良導致減速平台破損而釀禍就不好了。

曾啟倫說，組合式減速平台上方塗料及塗層有經過檢測，都符合防滑係數標準，試辦至今未有接獲騎士摔車案例，民眾如發現橡膠因使用頻率高而隆起，可立即向交通局反映改善。

他也說，設置後確實接獲民眾質疑，包括擔心騎車經過減速平台未減速恐飛起摔車，或是下雨天行經時易打滑等，設置減速平台的目的，就是希望用路人行經時減速，降低路口肇事率、提高行人安全，在前方約10到15公尺處，均有設置「慢」、「前方隆起」警示標誌，提醒民眾留意並減速通過。

交通局說，組合式減速平台前方有設置慢、前方隆起警示標誌，提醒民眾留意、減速通過。（桃園市交通局提供）

交通局說，組合式減速平台前方有設置慢、前方隆起警示標誌，提醒民眾留意、減速通過。（桃園市交通局提供）

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