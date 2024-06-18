為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

高雄車站「天棚」成形！綠化廊道、景觀工程 預計10月底完工

交通部鐵道局總工程司彭家德說明高雄車站天棚工程。（記者吳亮儀攝）

交通部鐵道局總工程司彭家德說明高雄車站天棚工程。（記者吳亮儀攝）

2024/06/18 16:43

〔記者吳亮儀／台北報導〕高雄車站天棚工程從2017年4月1日開工，目前主體鋼構已全數吊裝完成結構合攏，後續裝修及景觀工程正逐步完成中，工程已步入尾聲，預定今年10月底完工。

高雄車站天棚東西向跨距660公尺，從哈爾濱街至忠孝一路之間；南北向跨距340公尺，從建國路至九如路間。結構由79支造型各異的花柱支撐，花柱最高15公尺、約5層樓高，整體鋼構總重量達1萬1370噸，約為1.5座艾菲爾鐵塔的重量，工程造價約達35.83億元。

根據交通部鐵道局說明，其中中央拱形結構與下沉式廣場營造開闊的空間，設計寬75公尺、挑高23公尺的大跨度無支撐結構；天棚上方種植台灣原生種植物為主的灌木地被，以寬廣開放空間及豐富的綠化生態系統規劃建置，營造出都市花園印象，天棚下方的室內空間，由雲朵造型的鋁板天花覆蓋，象徵高雄的晴朗天空。

這座新的天棚覆蓋在高雄車站上，除了台鐵及捷運外，還有設置市公車站及國道客運站，民眾可透過3座電梯、2座旋梯及自行車道自天棚進入地下車站站體。天棚除了做為銜接商業大樓及旅館大樓的平台通道，並透過兩翼橫跨站東、站西路銜接兩側平面綠園道，創造半戶外空間，打造舒適涼爽旅運動線，及增加市民休憩活動場域與休閒廣場

交通部鐵道局總工程司彭家德今天（18日）說明這項工程，他指出，天棚結構合攏後，後續裝修及景觀工程正逐步完成中，工程已步入尾聲，預定今年10月底完工，經安全檢查程序完成後就可交付接管單位開放市民使用，未來可串連車站周邊各形象商圈，讓車站不只是車站，更是高雄的「綠屋頂」、「市民廣場」、「城市生態中島」。

高雄車站交通樞紐四通八達。（圖由鐵道局提供）

高雄車站交通樞紐四通八達。（圖由鐵道局提供）

高雄車站天棚成為高雄都會綠色跳島及生態連結網。（圖由鐵道局提供）

高雄車站天棚成為高雄都會綠色跳島及生態連結網。（圖由鐵道局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
把高雄車站吃掉 造型蛋糕吸睛網友直呼可愛
2024/05/08 08:26

把高雄車站吃掉 造型蛋糕吸睛網友直呼可愛
台鐵高雄站「38度線」完拆 南、北廣場年底「成圓」
2024/05/05 00:26

台鐵高雄站「38度線」完拆 南、北廣場年底「成圓」

2024 KFA高雄時尚大賞爭奪總獎金132萬元
台鐵高雄車站大天棚即將成形 進度已近90％
2024/06/09 08:13

台鐵高雄車站大天棚即將成形 進度已近90％
台鐵高雄站趕工 分隔南北高雄 「38度線」即將打破消失
2024/04/26 16:28

台鐵高雄站趕工 分隔南北高雄 「38度線」即將打破消失
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播