高雄車站「天棚」成形！綠化廊道、景觀工程 預計10月底完工

交通部鐵道局總工程司彭家德說明高雄車站天棚工程。（記者吳亮儀攝）

2024/06/18 16:43

〔記者吳亮儀／台北報導〕高雄車站天棚工程從2017年4月1日開工，目前主體鋼構已全數吊裝完成結構合攏，後續裝修及景觀工程正逐步完成中，工程已步入尾聲，預定今年10月底完工。

高雄車站天棚東西向跨距660公尺，從哈爾濱街至忠孝一路之間；南北向跨距340公尺，從建國路至九如路間。結構由79支造型各異的花柱支撐，花柱最高15公尺、約5層樓高，整體鋼構總重量達1萬1370噸，約為1.5座艾菲爾鐵塔的重量，工程造價約達35.83億元。

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根據交通部鐵道局說明，其中中央拱形結構與下沉式廣場營造開闊的空間，設計寬75公尺、挑高23公尺的大跨度無支撐結構；天棚上方種植台灣原生種植物為主的灌木地被，以寬廣開放空間及豐富的綠化生態系統規劃建置，營造出都市花園印象，天棚下方的室內空間，由雲朵造型的鋁板天花覆蓋，象徵高雄的晴朗天空。

這座新的天棚覆蓋在高雄車站上，除了台鐵及捷運外，還有設置市公車站及國道客運站，民眾可透過3座電梯、2座旋梯及自行車道自天棚進入地下車站站體。天棚除了做為銜接商業大樓及旅館大樓的平台通道，並透過兩翼橫跨站東、站西路銜接兩側平面綠園道，創造半戶外空間，打造舒適涼爽旅運動線，及增加市民休憩活動場域與休閒廣場

交通部鐵道局總工程司彭家德今天（18日）說明這項工程，他指出，天棚結構合攏後，後續裝修及景觀工程正逐步完成中，工程已步入尾聲，預定今年10月底完工，經安全檢查程序完成後就可交付接管單位開放市民使用，未來可串連車站周邊各形象商圈，讓車站不只是車站，更是高雄的「綠屋頂」、「市民廣場」、「城市生態中島」。

高雄車站交通樞紐四通八達。（圖由鐵道局提供）

高雄車站天棚成為高雄都會綠色跳島及生態連結網。（圖由鐵道局提供）

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