中市智慧型公車系統常秀逗 慘遭民眾砸破洩憤

「臺豐社區」智慧型公車系統遭民眾砸破螢幕洩憤。（記者張軒哲攝）

2024/06/18 14:31

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市越來越多公車候車站牌設置智慧型公車系統螢幕，但也頻傳故障情況。豐原區一名張姓男子疑因不滿「臺豐社區」智慧型公車系統常故障，昨日竟砸破螢幕洩憤，台中市交通局今天表示，因光照不足影響智慧型站牌供電，已調整申請台電電力輔助，後續也會向破壞民眾求償。

台中市豐原區中正路上「臺豐社區」智慧型公車系統螢幕全碎裂，豐原警方透過監視器查出是附近56歲張姓男子持酒瓶砸破螢幕，將通知他到案說明，釐清犯案動機。

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臺豐社區居民表示，中正路公車站牌旁的公車動態資訊系統時而故障，公車族只能透過自己手機APP查詢公車到站時刻，不少銀髮族乘客不太會使用手機，仍倚賴公車動態資訊系統，有公車族說，不該破壞公物；目前公車站的資訊系統壓克力螢幕碎裂，螢幕無法顯示。

台中市交通局表示，豐原區「臺豐社區」智慧型站牌遭破壞，已由維護廠商昨天到警察局報案，後續也會向破壞民眾求償，交通局已請廠商儘速完成修繕。

「臺豐社區」智慧型站牌採用太陽能型式供電，主要因光照不足導致民眾誤解為故障，已調整申請台電電力輔助提供站牌穩定供電，讓乘客即時掌握搭車資訊。

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