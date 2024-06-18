為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

中市智慧型公車系統常秀逗 慘遭民眾砸破洩憤

「臺豐社區」智慧型公車系統遭民眾砸破螢幕洩憤。（記者張軒哲攝）

「臺豐社區」智慧型公車系統遭民眾砸破螢幕洩憤。（記者張軒哲攝）

2024/06/18 14:31

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市越來越多公車候車站牌設置智慧型公車系統螢幕，但也頻傳故障情況。豐原區一名張姓男子疑因不滿「臺豐社區」智慧型公車系統常故障，昨日竟砸破螢幕洩憤，台中市交通局今天表示，因光照不足影響智慧型站牌供電，已調整申請台電電力輔助，後續也會向破壞民眾求償。

台中市豐原區中正路上「臺豐社區」智慧型公車系統螢幕全碎裂，豐原警方透過監視器查出是附近56歲張姓男子持酒瓶砸破螢幕，將通知他到案說明，釐清犯案動機。

臺豐社區居民表示，中正路公車站牌旁的公車動態資訊系統時而故障，公車族只能透過自己手機APP查詢公車到站時刻，不少銀髮族乘客不太會使用手機，仍倚賴公車動態資訊系統，有公車族說，不該破壞公物；目前公車站的資訊系統壓克力螢幕碎裂，螢幕無法顯示。

台中市交通局表示，豐原區「臺豐社區」智慧型站牌遭破壞，已由維護廠商昨天到警察局報案，後續也會向破壞民眾求償，交通局已請廠商儘速完成修繕。

「臺豐社區」智慧型站牌採用太陽能型式供電，主要因光照不足導致民眾誤解為故障，已調整申請台電電力輔助提供站牌穩定供電，讓乘客即時掌握搭車資訊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
高樓丟滅火器、破壞公物 北市高職畢業生嗆「辦不了我」 校方回應了
2024/06/06 15:32

高樓丟滅火器、破壞公物 北市高職畢業生嗆「辦不了我」 校方回應了
離譜！小貨車闖籃球場「360度甩尾」 車斗載2人玩命燒胎
2024/04/22 17:00

離譜！小貨車闖籃球場「360度甩尾」 車斗載2人玩命燒胎

2024 KFA高雄時尚大賞爭奪總獎金132萬元
畢業生搞破壞嗆「辦不了我」 校方：已向校安通報並要求賠償
2024/06/05 23:58

畢業生搞破壞嗆「辦不了我」 校方：已向校安通報並要求賠償
抓到了！嘉義市簡餐店遭潑漆 竟是少年前員工率3友來砸店
2024/05/14 19:42

抓到了！嘉義市簡餐店遭潑漆 竟是少年前員工率3友來砸店
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播