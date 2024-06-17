難搶的「田中馬」 最後300名額機會來了。

田中馬是台灣超人氣的馬拉松，也被認為是最有人氣味的馬拉松。（資料照）

2024/06/17 13:02

〔記者劉曉欣／彰化報導〕年年秒殺的「台灣米倉田中馬拉松」，今年約有3萬人報名，今天公布幸運中籤者，中籤率大約只有3成3，令許多人大為扼腕。但彰化縣政府表示，「田中馬」釋放最後300個名額，只要報名彰化縣6場馬拉松賽事其中2場，就可以搶到最後參賽的機會。

縣府表示，「田中馬」為力挺「彰化縣馬拉松嘉年華」活動，今年首次特別保留300個名額，其中，100個是全馬，200個半馬，並將在6月24日中午12點啟動聯合報名，跑友必須同時報名2場以上的馬拉松，才能搶到參加「田中馬」參賽資格。

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縣長王惠美表示，今年「彰化縣馬拉松嘉年華」活動，串連縣內 6場馬拉松賽事，分別為9月29日 同濟盃親子芭樂公益路跑、10月27日員林市獅子盃親子路跑、11月3日二水千人健行水上漂、11月10日的台灣米倉田中馬拉松、11月17日鹿港馬拉松、11月24日伯立歐公益馬拉松。只要報名兩場以上，就有機會抽馬拉松嘉年華IP手機殼、掛繩組和後背包等好禮。

王惠美指出，除了讓馬拉松跑者來彰化參賽，也搭配6場賽事同步推出小旅行，讓跑友的家屬朋友可以一同來到彰化，認識彰化的人文與風景，並邀請到網紅跑步教練梁哲睿Jerry擔任代言人。

對於「田中馬」釋出最後300個報名機會，許多民眾都說「名額太少了」，尤其是全馬才100個，這次比的不是籤運，而是要比速度，這根本就比歌神張學友的演唱為門票還要難搶！

彰化馬拉松嘉年華聯合報名網站：https://irunner.biji.co/ChanghuaMarathon2024

田中馬是台灣超人氣的馬拉松，也被認為是最有人氣味的馬拉松。（資料照）

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